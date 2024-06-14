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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı: "Yolun sonu bayram olsun" | 66 bin 92 personelle sağlanacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 66 bin 92 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Yerlikaya, "Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım." dedi.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:13 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan vatandaşlara uyarı: Yolun sonu bayram olsun | 66 bin 92 personelle sağlanacak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 66 bin 92 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

"Trafik Kurallarına Harfiyen Uyalım"

66 BİN 92 PERSONEL GÖREV YAPACAK


Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafik tedbirleri kapsamında, emniyet ve jandarma teşkilatlarından 66 bin 92 personelin görevlendirildiğini, 1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 Elektronik Denetleme Sistemi ile yol denetimleri yapılacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım. Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin."

"Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım. Tüm bu uyarılara uyalım ki 'Yolun Sonu Bayram Olsun.' Kurban Bayramımız mübarek olsun."

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