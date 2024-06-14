İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı: "Yolun sonu bayram olsun" | 66 bin 92 personelle sağlanacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Kurban Bayramı 'nda 66 bin 92 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.



Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafik tedbirleri kapsamında, emniyet ve jandarma teşkilatlarından 66 bin 92 personelin görevlendirildiğini, 1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 Elektronik Denetleme Sistemi ile yol denetimleri yapılacağını belirtti.