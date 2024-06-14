Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katıldı

Erdoan-Biden ile görüştü. (14 Haziran 2024)

Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.





Erdoğan, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine katıldı.

G7 LİDERLER ZİRVESİ PAYLAŞIMI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.