Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katıldı

Erdoan-Biden ile görüştü. (14 Haziran 2024)
Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.
Erdoğan, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine katıldı.
G7 LİDERLER ZİRVESİ PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya'da G-7 Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çektirdi.
DÜNYA LİDERLERİNE GAZZE ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlattı. Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatler çekti.
G7 Liderleri ilk günkü çalışmalarının ardından zirvenin yapıldığı tesisin gol sahasında İtalyan ordusunun paraşütçü birliğinin atlayışlarını izledi. (Soldan sağa) İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, paraşütçüleri ilgiyle izledi. (13 Haziran 2024)
G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alındı. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutuldu. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemdeydi.