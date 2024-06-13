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İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı bağlantı yolları kullanılmayacak!

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığının talimatıyla trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan kararlara ilişkin yazılı basın açıklaması yayınladı.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 20:09 Güncelleme 13 Haziran 2024, 20:48
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı bağlantı yolları kullanılmayacak!

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İstanbul Valiliği X sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanlığının "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince, trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan kararlara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Karara göre, İçişleri Bakanlığı'nın ''Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı'' gereğince;

14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'a kadar;

D-100 Karayolu,

O-7 (Kuzey Marmara Otoyolu)

O-3 TEM ve tüm bağlantı yolları ile ilimizin doğu çıkışı yönünde seyretmesine müsaade edilmemesine,

Tedarik süreçlerinin aksamaması için bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi araçların özellikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir.

Ağır tonajlı araçların doğu-batı yönünde şehre girmesinde herhangi bir kısıtlama kararı alınmamıştır.

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