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G7'de ev sahibi Meloni'nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron'la soğuk rüzgarlar

G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni zor anlar yaşadı. Daha önce Meloni'yi saçlarından öpen Biden yine sarı saçlara bir buse kondurdu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Biden'ı aratmadı. Meloni kendisi öpüp yakın davranan Sunak'a "İyi misin?" diye çıkıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Meloni arasında esen soğuk rüzgarlar ise kare kare objektiflere yansıdı.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 11:52 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:30
G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar 1

İtalya'nın güneydoğusundaki Borgo Egnazia tatil beldesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nden ilginç görüntüler objektiflere yansıyor.
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G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar 2

Son dönemlerde akıl sağlığı ile ilgili endişelerle gündemde olan ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi'nde de tuhaf hareketleriyle gündem oldu.

G7'de ev sahibi Meloni'nin zor anları!

G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar 3

BOŞLUĞA DALDI, MELONİ MÜDAHALE ETTİ

Zirvenin açılışında diğer liderlerle beraber paraşüt gösterisini izleyen Biden, liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne yürüyerek bir süre boşluğa baktı.

Biden'ın garip hareketlerini fark eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hemen duruma müdahale etti ve diğer liderlerin yanına getirdi.

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