G7'de ev sahibi Meloni'nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron'la soğuk rüzgarlar

Son dönemlerde akıl sağlığı ile ilgili endişelerle gündemde olan ABD Başkanı Joe Biden , G7 Zirvesi'nde de tuhaf hareketleriyle gündem oldu.

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BOŞLUĞA DALDI, MELONİ MÜDAHALE ETTİ



Zirvenin açılışında diğer liderlerle beraber paraşüt gösterisini izleyen Biden, liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne yürüyerek bir süre boşluğa baktı.



Biden'ın garip hareketlerini fark eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hemen duruma müdahale etti ve diğer liderlerin yanına getirdi.



