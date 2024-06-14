ABD Başkanı Biden'dan G7 Liderler Zirvesi'nde tuhaf hareketler! Katil İsrail'i akladı: "Hamas'a baskı yapmaya devam edeceğiz"

İSRAİL YERİNE HAMAS'A BASKI

ABD Başkanı Joe Biden'ın zirvenin ilk gününde imza attığı skandallar bununla sınırlı kalmadı. Biden, kendisinin duyurduğu 3 aşamalı Gazze'de ateşkes anlaşması önerisine sıcak baktıklarını ifade eden Hamas'ı suçladı. Ateşkesin kabulü sonrası operasyonların devam edeceğini açıklayan İsrail'le ilgili tek kelime etmeyen Biden, "Hamas'a baskı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Biden, İtalya'da düzenlenen G7 Lliderler Zirvesi marjında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Hamas'ın Gazze'de ateşkes ile ilgili bazı değişiklik taleplerini de içeren dönüşü hakkındaki düşüncesi sorulan Biden, sürecin devam ettiğini ve nihai bir cevabının olmadığını söyledi.

Biden, "Bir anlaşma önerisi ortaya koydum ve bu öneri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7 ve İsrail tarafından desteklendi. Şu ana dek en büyük engel Hamas'ın bunu imzalamayı reddetmesi ki kendileri daha önce bunun bir benzerini sunmuşlardı. Sonuç verip vermeyeceğini göreceğiz. (Hamas'a) Baskı yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.