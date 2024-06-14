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ABD Başkanı Biden'dan G7 Liderler Zirvesi'nde tuhaf hareketler! Katil İsrail'i akladı: "Hamas'a baskı yapmaya devam edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetli olarak katılacağı G7 Liderler Zirvesi İtalya'da başladı. İlk güne ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı tuhaf hareketler damga vurdu. İtalya'daki tuhaf hareketlerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile basının karşısına geçen Biden'ın Hamas açıklamaları ise tepki çekti. Ateşkesi kabul etmeyen ve Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam eden İsrail'le ilgili tek kelime etmeyen Biden, "Hamas'a baskı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 09:40 Güncelleme 14 Haziran 2024, 10:37
ABD Başkanı Biden’dan G7 Liderler Zirvesi’nde tuhaf hareketler! Katil İsrail’i akladı: Hamas’a baskı yapmaya devam edeceğiz

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İtalya'nın güneydoğusundaki Borgo Egnazia tatil beldesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları tamamlandı.

G7 Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Joe Biden'in hareketleri damga vurdu!



İLK GÜNE BIDEN'IN TUHAF HAREKETLERİ DAMGA VURDU
İlk güne ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı tuhaf hareketler damga vurdu. Liderler ilk günkü çalışmalarının ardından zirvenin yapıldığı tesisin golf sahasına eski model İtalyan arabalarıyla gelerek, İtalyan Ordusu'nun paraşütçü birliğinin, G7 ülkelerinin bayraklarıyla yaptığı atlayışı ilgiyle izledi.

Liderler, atlayışlarından ötürü paraşütçüleri tek tek tebrik ederken beraber fotoğraf çektirdi.

MELONI DURDURDU
Bu sırada gruptan ayrılarak tuhaf hareketler yapan Bidenİtalya Başbakanı Meloni gruba geri çekmek için harekete geçti.


Liderlerin geri kalanı daha sonra garip bir şekilde Biden'ın etrafında toplandı güneş gözlüklerini taktığı bir fotoğraf çektirdi. Biden'ın bu halleri Amerikan basınında gündem oldu.


BIDEN NE YAPIYOR?
Tuhaf an, Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin RNC Research X hesabı tarafından, "Biden ne yapıyor?" başlığıyla paylaşıldı.

MELONI'Yİ DE TUHAF BİR ŞEKİLDE SELAMLAMIŞTI
Saatler önce Biden, Fasano kentindeki zirve alanına vardığında yüzünü Meloni'nin saçlarına gömmüş gibi görünen tuhaf bir tanışma yapmıştı.

Meloni'nin kendisini selamladığı sahneden ayrılmadan önce Biden, uzaklaşmadan önce sağ elini de garip bir selamla kaldırdı.

ÇALIŞANLARI BIDEN'IN ODAĞINI KAYBETTİĞİNİ İTİRAF EDİYOR
ABD basınında yer alan haberlerde Biden'ın çalışanları, Ocak 2029'da ikinci dönemini tamamlarsa 86 yaşında olacak olan başkanın, kamuoyuna açık hatalarına ek olarak bazı noktalarda özel görüşmelerde odağını kaybettiğini uzun zamandır itiraf ediyor.

BIDEN AKŞAM YEMEĞİNE KATILMADI
Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, G7 liderleri onuruna Brindisi'deki Svevo Kalesi'nde resmi akşam yemeği verdi. Yemeğe ABD Başkanı Joe Biden katılmadı.

İSRAİL YERİNE HAMAS'A BASKI
ABD Başkanı Joe Biden'ın zirvenin ilk gününde imza attığı skandallar bununla sınırlı kalmadı. Biden, kendisinin duyurduğu 3 aşamalı Gazze'de ateşkes anlaşması önerisine sıcak baktıklarını ifade eden Hamas'ı suçladı. Ateşkesin kabulü sonrası operasyonların devam edeceğini açıklayan İsrail'le ilgili tek kelime etmeyen Biden, "Hamas'a baskı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Biden, İtalya'da düzenlenen G7 Lliderler Zirvesi marjında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Hamas'ın Gazze'de ateşkes ile ilgili bazı değişiklik taleplerini de içeren dönüşü hakkındaki düşüncesi sorulan Biden, sürecin devam ettiğini ve nihai bir cevabının olmadığını söyledi.

Biden, "Bir anlaşma önerisi ortaya koydum ve bu öneri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7 ve İsrail tarafından desteklendi. Şu ana dek en büyük engel Hamas'ın bunu imzalamayı reddetmesi ki kendileri daha önce bunun bir benzerini sunmuşlardı. Sonuç verip vermeyeceğini göreceğiz. (Hamas'a) Baskı yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Biden, G7 Liderler Zirvesi marjında katıldığı bir başka etkinlikte, Gazze'de ateşkesle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, ateşkes anlaşmasına varılacağı konusunda emin olmadığını belirterek, "Ancak umudumu kaybetmedim. Hamas adım atmalı." değerlendirmesinde bulundu.

BIDEN'IN 3 AŞAMALI ATEŞKES PLANI
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

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