G7 Zirvesi için bir araya gelen dünya liderleri arasında ilginç anlar yaşandı. İngiltere Başbakanı Sunak'ın, İtalya Başbakanı Meloni'ye sarılmak istemesi olay oldu. Kendini geri çeken Meloni, "Sunak iyi misin" diyerek tepki gösterdi.



UYUŞTURUCUYA MAHKUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cezaevlerindeki ilginç istatistikleri paylaştı: Türkiye'deki 403 cezaevinde toplam 340 bin 268 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bunların 119 bin 822'si uyuşturucudan, 82 bin 356'sı ise hırsızlık, 20 bin 788'i cinsel suçlardan hüküm giymiş durumda. 520 bin mahkum denetimli serbestlikten yararlanırken, 1060 kişi elektronik izleme ile takip ediliyor...

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