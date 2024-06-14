SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İngiltere Başbakanı Sunak'ın, İtalya Başbakanı Meloni'ye sarılmak istemesi olay oldu

G7 Zirvesi için bir araya gelen dünya liderleri arasında ilginç anlar yaşandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
İngiltere Başbakanı Sunak’ın, İtalya Başbakanı Meloni’ye sarılmak istemesi olay oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

G7 Zirvesi için bir araya gelen dünya liderleri arasında ilginç anlar yaşandı. İngiltere Başbakanı Sunak'ın, İtalya Başbakanı Meloni'ye sarılmak istemesi olay oldu. Kendini geri çeken Meloni, "Sunak iyi misin" diyerek tepki gösterdi.

UYUŞTURUCUYA MAHKUM
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cezaevlerindeki ilginç istatistikleri paylaştı: Türkiye'deki 403 cezaevinde toplam 340 bin 268 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bunların 119 bin 822'si uyuşturucudan, 82 bin 356'sı ise hırsızlık, 20 bin 788'i cinsel suçlardan hüküm giymiş durumda. 520 bin mahkum denetimli serbestlikten yararlanırken, 1060 kişi elektronik izleme ile takip ediliyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi’ne özel davet
Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak?
İHH
SON DAKİKA | Hakim ve Savcı atamaları listesi açıklandı!
Gaziosmanpaşa’da rezidansta asansör faciası! 64 yaşındaki adam can verdi... Bakımlar yapılmıyor iddiası geliyorum diyen kaza
Konut fiyatları 11 aydır kesintisiz düşüyor: Yüzde 240’tan yüzde 35’e geriledi: Fiyatları nakit para belirliyor!
Türk Telekom
TAKVİM ortaya çıkardı: Fenerbahçe yönetiminden transferde flaş hamle! Martin Terrier için harekete geçildi
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı bağlantı yolları kullanılmayacak!
20 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Yeni mülakat sistemi nasıl olacak?
Katil İsrail’in avukatı ABD Başkanı Joe Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Yakın gelecekte beklemiyorum
Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez’den ortak açıklamalar! İki devletli çözüm ve Gazze vurgusu | TCG Anadolu’nun üst modeli geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Borsa işlemlerine vergi geliyor mu?
Başkan Erdoğan’dan İspanyol gazeteciye Demirtaş ve Kavala ayarı: Başını sallama bak ben dik duruyorum
Şanlıurfa’da 7 yaşındaki kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı
SON DAKİKA