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Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü: İki devletli çözüm vurgusu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 20:20 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 20:32
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü: İki devletli çözüm vurgusu

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü!



Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.



Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.

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