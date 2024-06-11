Eski İyi Parti lideri Meral Akşener, İsmail Saymaz’ın iddialarına cevap verdi: En kısa zamanda hukuki yollara başvuracağım!

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, "Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki; Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim" dedi.

AKŞENER'DEN CEVAP

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Akşener, iddiayı ortaya atan gazetecileri de sert dille eleştirdi. Yaptığı paylaşımla verdiği cevapta ''Bir gazeteci, gazetecilik etiği doğrultusunda; doğru, tarafsız, şeffaf, dürüst ve sorumlu davranmakla yükümlü olduğunu da çok iyi bilir.'' diyerek ''Toplum nezdinde güvenilir olma hem de tarafsız, dengeli ve sorumlu haber yapma görevini yerine getirmeleri'' tavsiyesinde bulundu.