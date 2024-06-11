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Eski İyi Parti lideri Meral Akşener, İsmail Saymaz'ın iddialarına cevap verdi: En kısa zamanda hukuki yollara başvuracağım!

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi nedeniyle kendisiyle ilgili İsmail Saymaz adlı gazetecinin Sözcü Televizyonu'nda sözde kaynaklara dayanarak ortaya attığı iddialarına cevap verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Akşener, iddiayı ortaya atan gazetecileri sert dille eleştirdi. Paylaşımda ''Bir gazeteci, gazetecilik etiği doğrultusunda; doğru, tarafsız, şeffaf, dürüst ve sorumlu davranmakla yükümlü olduğunu da çok iyi bilir.'' diyerek  ''Toplum nezdinde güvenilir olma hem de tarafsız, dengeli ve sorumlu haber yapma görevini yerine getirmeleri'' tavsiyesinde bulundu.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 00:46 Güncelleme 12 Haziran 2024, 01:19
Eski İyi Parti lideri Meral Akşener, İsmail Saymaz’ın iddialarına cevap verdi: En kısa zamanda hukuki yollara başvuracağım!

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İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, "Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki; Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim" dedi.

AKŞENER'DEN CEVAP

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Akşener, iddiayı ortaya atan gazetecileri de sert dille eleştirdi. Yaptığı paylaşımla verdiği cevapta ''Bir gazeteci, gazetecilik etiği doğrultusunda; doğru, tarafsız, şeffaf, dürüst ve sorumlu davranmakla yükümlü olduğunu da çok iyi bilir.'' diyerek ''Toplum nezdinde güvenilir olma hem de tarafsız, dengeli ve sorumlu haber yapma görevini yerine getirmeleri'' tavsiyesinde bulundu.

YALAN HABER GAZETECİLERİNE HADDİNİ BİLDİRDİ

Meral Akşener, ofis açtığı iddialarına yönelik yanıtını X hesabından ''Son günlerde hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar ile ilgili açıklamamı aziz Türk milletinin bilgisine sunarım…'' sözleriyle paylaştı.

''BENİ, TÜRK MAHKEMELERİNİ VE CUMHURBAŞKANINI ZAN ALTINDA BIRAKTI''

Akşener, 5 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Besştepe'de yaptığı görüşme sonrasında; Sözcü Televizyonu'nda bir programda, İsmail Saymaz adlı gazetecinin de kendisi hakkındaki ''Bir iş insanının Yargıtay'daki davasını çözmek için gittiğini'' sözde kaynaklara dayandırarak duyduğunu söylemesi ve sonrasında ''Yazık bizim emeklerimize'' diye bahsetmesinin gerçek dışı olduğunu söyledi. Akşener, ''İsmail Saymaz'ın bu gerçek dışı iddiası; sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da zan altında bırakmaktadır." diye de ekledi.

"11 Haziran 2024 tarihinde Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan 'Aklın Yolu' programına katılan İsmail Saymaz da ne yazık ki gazetecilik etiğini ihlal ederek; 'Meral Akşener'e en yakın olduğunu bildiğim isimlerle konuştum. Beştepe'ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay'daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra 'Yazık bizim emeklerimize' diye açıklamalarda bulunmuştur. Öncelikle milletimize duyduğum saygı gereği açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki; İsmail Saymaz'ın bu ifadelerindeki şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır. İsmail Saymaz'ın bu gerçek dışı iddiası; sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da zan altında bırakmaktadır."

'EN KISA ZAMANDA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIMIN BİLİNMESİNİ İSTERİM'

Akşener, Gazeteci İsmail Saymaz'ın 10 Haziran 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilgili, "Sosyal medyada bilgi kirliliği yaratan gerçek dışı bir paylaşımdır. Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki; Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim. İlerleyen aşamada eğer ki bu yönde bir kararım olursa bunun da kamuoyu ile paylaşılmasını bizzat kendim sağlarım. Ezcümle; son günlerde İsmail Saymaz tarafından şahsım adına ortaya atılan, 'iş adamının dosyası için görüşüldü' ve 'ofis açtı' şeklindeki iddialar, bir gazetecinin habercilik anlayışından uzak şekilde birer dedikodudan ibaret olup gerçeklik taşımamaktadır. Bu vesileyle aziz Türk milletinin huzurunda; gazetecilik mesleğinin itibarı açısından oldukça üzücü olan bu açıklamalarından ötürü İsmail Saymaz'ı; haberciliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde tarafsız, şeffaf, dürüst davranmaya ve ciddi, dengeli, sorumlu bir bakış açısıyla haber yapmaya davet ediyorum. Yukarıda ifade ettiğim konular hakkında en kısa zamanda hukuki yollara başvuracağımın da bu vesileyle bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener bu bağlamda, hakkında daha fazla dedikodu ve yanlış bilginin yayılmasının önlenmesi ve şimdiye kadar bu yayında sarf edilen yalan ifadeler sebebiyle yanlış bilgilendirilen toplumun ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu öğrenmesi için bu açıklamasının da, tekziben yayınlanması ricasında bulundu.

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