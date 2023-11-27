SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü! Gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 18:49 Güncelleme 27 Kasım 2023, 19:08
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü! Gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

Erdoğan görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki insani arada dördüncü gün! Esir takası için yeni liste duyuruldu: Ateşkes uzatıldı!
Yeni bomba! Murat İde, Esma Bekar ve İYİ Partililerin özel jette alkol aldığı görüntüler sızdırıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK sonrası önemli açıklamalar
SON DAKİKA