Diyarbakır’da eski HDP’li belediye başkanı Ahmet Kaya ve 6 kişi PKK/KCK soruşturma kapsamında tutuklandı

Diyarbakır'da yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda gözaltına alınan, eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

PKK/KCK OPERASYONUNDA 6 SUÇLAMA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın Ergani yapılanmasında yer aldıkları, örgütün talimatları doğrultusunda düzenlenen etkinliklere katıldıkları, örgütle iltisaklı derneklere finansman sağladıkları, öldürülen teröristlerin cenaze ile taziyelerine katıldıkları ve yakınlarını işe aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

1 KAÇAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.