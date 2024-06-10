Google'a "otel" cezası! Rekabet Kurumu affetmedi

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Türkiye Dijital Telif Yasası'nı bekliyor. Dijital platformlarda haksız rekabetin önüne geçilmesi haberin telifinin korunması ve telif geliri elde edilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' için TBMM Dijital Mecralar Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Son toplantı 22 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Yasa ile özellikle Google'dan kullandığı haberler için telif talep edilecek. Söz konusu yasa gündemdeyken Google yine bir ceza ile gündeme geldi.

GOOGLE'A "OTEL" CEZASI

Rekabet Kurumu tarafından Google'a otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için toplam 482 milyon TL para cezası verildi. Rekabet Kurulunun 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı kararında, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiş, Google hakkında 296.084.899,49 TL idari para cezasına hükmedilmişti.