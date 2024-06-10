Yusufeli Barajı’nın son halkası Yusufeli Viyadüğü yarın trafiğe açılıyor! 43 milyon TL’lik tasarruf!

"TOPLAM 43 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK" Toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 adet teknolojik köprü yapıldığını da ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu köprülerden Tekkale Viyadüğü, Yusufeli Baraj Viyadüğü ve Şilenkar Viyadüğü'nü daha önce hizmete almıştık. Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü de trafiğe açarak Artvin-İspir arasındaki mesafeyi 15,5 kilometre kısaltıyoruz. Viyadük ile kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin de önüne geçiyoruz, trafiğin güvenli hale getirilmesini ve seyahat konforunun artırılmasını sağlıyoruz." şeklinde konuştu. Uraloğlu Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde, toplam 43 milyon TL tasarruf sağlanacağının da altını çizdi.

"VATANDAŞLAR HEM ZAMANDAN HEM YAKITTAN TASARRUF EDECEK"

Yusufeli Barajı ve HES ile kapanan vadi güzergâhındaki yolların yerine yeniden inşa edilen karayolunda iki yakayı birleştiren Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün trafiğe açılması ile birlikte Yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arasındaki 16,2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini de kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yusufeli merkezden Artvin'e gidiş-geliş süresini 25 dakika kısaltan viyadüğümüz ile vatandaşlar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf yaparak konforlu bir şekilde seyahat edecek." dedi.