PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan 11 Haziran'da CHP'yi ziyaret edecek! Masada hangi konular var? Özgür Özel'den ziyaret için özel sipariş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 11 Haziran 2024 saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. Özgür Özel, iade-i ziyarette Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı “Cumhurbaşkanlığı Forslu” bayrakla ağırlayacağını açıkladı. Peki, CHP Genel Merkezi'ndeki zirvede hangi konular masada olacak? Başkan Erdoğan'a ne ikram edilecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 08:52 Güncelleme 08 Haziran 2024, 09:31
Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Masada hangi konular var? Özgür Özel’den ziyaret için özel sipariş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü ve CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretle pozitif eğilime giren siyasi iklim devam ediyor.

Başkan Erdoğan - Özel görüşmesi ne zaman?

Olumlu havada gerçekleşen ilk görüşme, 1 saat 35 dakika sürmüş, Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşmişlerdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Başkan Erdoğan, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulunurken Özgür Özel görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımlamıştı.

TARİH BELLİ OLDU
İkinci görüşme için de detaylar netleşti. Başkan Erdoğan'ın 11 Haziran Salı günü saat 16:00'da CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyarette bulunacağı öğrenildi.

HANGİ KONULAR MASADA?
CHP Genel Merkezi'ndeki zirvede neler konuşulacağına dair Özgür Özel, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

Özel, görüşmede asgari ücretten emekli aylığına kadar birçok konunun masada olduğunu söyledi.

Kritik görüşme öncesinde CHP'li başkan yardımcılarının da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü söyleyen Özel, dün ( 7 Haziran) Yankı Bağcıoğlu'nun Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğünü Pazartesi günü de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşeceğini söyledi.

"BAYRAMLARDA ARAYACAĞIM"
Bundan sonra bayramlarda Başkan Erdoğan'ı arayıp bayramlaşacağını ifade eden Özel, "Devlet Bey'le de konuşacağım. Anıtkabir'de el sıkışacağız, 23 Nisan resepsiyonuna yürütmenin başı geliyorsa 29 Ekim resepsiyonuna da biz gideceğiz." dedi.

Özel, Başkan Erdoğan'ın merakla beklenen iade-i ziyaretine ilişkin, " Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben CHP Bayrağı tarafında oturacağım. Cumhurbaşkanı geldiği için Türk Bayrağı'nda Cumhurbaşkanlığı Forsu da olacak. Onu Cumhurbaşkanlığı'ndan istedik. Çünkü kanunda yazılmış her şeyi, kanuna uygun bayrak talep ettik." dedi.

NE İKRAM EDİLECEK?
Özel, Başkan Erdoğan'a ne ikram edileceğine yönelik yöneltilen soruya ise "Kendisine sorarız tabii. Ama burada başka yerde olmayan birkaç şey var, mesir çayı, mor reyhan çayı, keçi boynuzu çayı gibi." yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan 11 Haziranda CHPyi ziyaret edecek! Özgür Özelden oturma düzeni ve heyet açıklaması: Hangi konular masada?Başkan Erdoğan 11 Haziranda CHPyi ziyaret edecek! Özgür Özelden oturma düzeni ve heyet açıklaması: Hangi konular masada?
Son dakika: Başkan Erdoğan CHPye iade-i ziyaret için tarih verdi! İYİ Parti ile görüşme sinyaliSon dakika: Başkan Erdoğan CHPye iade-i ziyaret için tarih verdi! İYİ Parti ile görüşme sinyali

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
YKS maratonu başlıyor! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı’ndan Ali Koç’a telefon! O bölgede sınava girecekler dikkat
Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Masada hangi konular var? Özgür Özel’den ziyaret için özel sipariş
Türk Telekom
Büyük tehlike! Dijital Telif Yasası çıkmazsa sinema sektörü de kaybedecek!
Yatırım değil kabus oldu! Meta’ya davalar yolda
Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da toplanıyor
Yüksek tazminat imkanı: Ödemeyi artırmak için ne zaman ayrılmak gerek? Kıdem hesabına neler, nasıl katılabilir?
Somer Sivrioğlu’ndan manidar paylaşım! Deniz Akkaya çıldırdı: O şişkoya dava açacağım
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için geri sayım başladı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı: 1 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
Birleşmiş Milletler, soykırımcı İsrail’i ’çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren’ ülkelerin olduğu kara listeye aldı
FETÖ’de ’MÖZ’ cuntası! ’Kadim Abiler’ operasyonunda Gülen’in dostuna ’ölümlü’ veliahtına ’tecavüzlü’ tasfiye: Şer yuvasından yeni görüntü
Başkan Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ’enflasyon’ mesajı! Kademe kademe tek hane... O tarihi işaret etti
SON DAKİKA