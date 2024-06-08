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Ticaret Bakanlığı açıkladı! Çin menşeli otomotiv ithalatına yüzde 40 ek vergi: 30 gün sonra yürürlüğe girecek

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara ilave yüzde 40 vergi getirildi. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Çin Halk Cumhuriyeti menşeli konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerde ilave gümrük vergisi düzenlemesi hakkında basın açıklaması" başlığıyla bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 10:20 Güncelleme 08 Haziran 2024, 10:53
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Çin menşeli otomotiv ithalatına yüzde 40 ek vergi: 30 gün sonra yürürlüğe girecek

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Türkiye, Çin'den ithal edilen binek araçlara ilave vergi kararı aldı.

YÜZDE 40 VERGİ
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak.

30 SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK


Bununla birlikte düzenleme ile en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi.


TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLADI: ÇİN MALINA EK VERGİ
Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı şeklinde ilave gümrük vergisi uygulamanmasına karar verdi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gezete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, ithalat rejimi kararı ve eklerinde taraf olunan uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının ve yerli üretimin pazar payının korunması, yurt içine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kurumlarla istişare içinde yapılıyor.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen bazı eşyaların ithalatında gümrük vergisi ile beraber ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanıyor. Tatbik edilen İGV'ler ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak güncelleniyor.

Söz konusu gelişmeler ışığında yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedefler dikkate alınarak, aynı zamanda yurt içinde yatırım ve üretimi teşvik amacıyla, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin Çin menşeli olanlarının ithalatında 'İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı uygulanır.' şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

4 MADDEDE YENİ DÖNEM! 30 GÜN SONRA BAŞLIYOR
Bakanlık, yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edecek.

Değişiklik 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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