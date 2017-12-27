Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri belirlenen bir otele gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ajandada, örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün aynı otelde katıldığı toplantıların kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün Güneş Işığı Otel'e yönelik düzenlenen operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan otel sahibi O.K, otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyon görevlisi A.K'nin sorguları devam ederken, yapılan aramalarda örgüt üyelerinin otelde gerçekleştirdikleri toplantıları kayıt altına aldıkları, ayrıca örgüte "himmet" adı altında para veren kişilerin listesinin bulunduğu bir ajanda ele geçirildi.

Polisin oteldeki aramalarında daha önce FETÖ mensuplarında çıkan 1 dolarlık banknotlar da bulundu.

Otelde ele geçirilen ajandayı incelemeye alan polis, 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce Adana'da kalan Öksüz'ün burada gerçekleştirdiği örgütsel toplantıların kayıtlarının da tutulduğu bilgisine ulaştı.

Adil Öksüz'ün Adana'da yaptığı 4 ayrı toplantı ve örgütsel faaliyetleri için söz konusu ajandanın delil niteliği taşıdığı bildirildi.

Öte yandan otelin kamera kayıtlarına ilişkin Adana'da bir hurdacıda bulunan hard disklerdeki görüntülerin geri getirilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

OLAY

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri belirlenen bir otele dün gerçekleştirilen operasyonda otel sahibi ve müdürünün de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, terör örgütünün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de Mart 2016'da otelde toplantı yaptığı tespit edilmiş, Öksüz'ün yaptığı toplantının detayını ortaya çıkarmak için soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine oteldeki güvenlik kamerası kayıtlarının silinip, hard disklerin hurdacıya satıldığı belirlenmişti.