Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı kabul etti

Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti.

Kabulde, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu 'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Başkan Erdoğan'a takdim etti.

Kabulde, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

81 İLDE GENÇ VE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELECEK

Gezervacı, bundan sonraki sürece ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bugünlere devletimin bana vermiş olduğu eğitimle, devletimin bana kazandırmış olduğu imkanlarla geldim. Bundan sonra da devletimin emrindeyim. Ne emredilirse onu yerine getirmek için hazırım." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır da Gezeravcı'nın kendisini iyi hissettiği ölçüde tüm şehirlerde özellikle gençlerle ve çocuklarla buluşmalar gerçekleştireceğini söyledi.