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Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 15:20 Güncelleme 12 Şubat 2024, 15:27
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı kabul etti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü.

Başkan Erdoğan Gezeravcı'yı kabul etti

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti.


GEZERAVCI'YA AİLESİ DE EŞLİK ETTİ

Başkan Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Erdoğan Gezeravcı'ya saat hediye etti.Başkan Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Erdoğan Gezeravcı'ya saat hediye etti.

Başkan Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde, Gezeravcı'ya ailesi de eşlik etti.


GEZERAVCI'DAN HEDİYE: TÜRKİYE'NİN İNSANLI İLK UZAY MİSYONU



Kabulde, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Başkan Erdoğan'a takdim etti.


Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti.

Kabulde, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

81 İLDE GENÇ VE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELECEK

Gezervacı, bundan sonraki sürece ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bugünlere devletimin bana vermiş olduğu eğitimle, devletimin bana kazandırmış olduğu imkanlarla geldim. Bundan sonra da devletimin emrindeyim. Ne emredilirse onu yerine getirmek için hazırım." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır da Gezeravcı'nın kendisini iyi hissettiği ölçüde tüm şehirlerde özellikle gençlerle ve çocuklarla buluşmalar gerçekleştireceğini söyledi.

Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiyeye döndüTürkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiyeye döndü
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü

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