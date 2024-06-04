Antalya’da orman yangını! Ekipler bölgede

İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.