SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Antalya'da orman yangını! Ekipler bölgede

Antalya Aksu'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 16:06 Güncelleme 04 Haziran 2024, 16:16
Antalya’da orman yangını! Ekipler bölgede

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hemen hemen her yaz ayında Antalya'dan bir orman yangını haberi geliyor.

Antalya'da orman yangını!

,

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine başladı! Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler Beştepe’de
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi
CIA’nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! Refah payı var mı? Kök aylık ne olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama
Türksat 6A uydusunun ABD yolculuğu başlıyor! Haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacağız
NATO’dan savaş koridoru! Batılı hükümetler uyarıyordu: ABD askerleri için rota oluşturuldu: Odakta Türkiye de var
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: Yanı başında vazo gibi tuttuğu bölücülere baksın
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti! Rol arkadaşlarından peş peşe paylaşımlar
FETÖ’cü Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin oyunu!
Erden Timur Galatasaray’daki görevinden ayrıldığını açıkladı! Sarı - kırmızılılarda bir dönem sona erdi: Kan kustum, kızılcık şerbeti içtim
Hizbullah İsrail’i roketleriyle vurdu: Birçok noktada yangın çıktı! Evler tahliye edildi I Yollar kapatıldı
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır | Emre Uslu ve Önder Aytaç birbirine düştü: Beni engellemiş
Müge Anlı’daki olayda korkunç olayda flaş gelişme! Anne Fitnat Ertekin yeniden gözaltına alındı! Tülay’dan ilk açıklama
Esenyurt’ta akla ziyan görüntüler: Küçük kız çocuğunu darp eden market sahibi, annesinin önünde dans etti
Ticaret Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimi
SON DAKİKA