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İliç’te maden faciası | Bakan duyurdu:1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 14:40 Güncelleme 04 Haziran 2024, 14:41
İliç’te maden faciası | Bakan duyurdu:1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Bakan Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık.

Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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