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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan mikro yer çekimi ortamında deney

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine bir video çekti. Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek" denildi.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 00:35 Güncelleme 08 Şubat 2024, 00:35
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan mikro yer çekimi ortamında deney

Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği bir video paylaşıldı.

▶️ İlk Türk astronot Gezeravcı'dan mikro yer çekimi ortamında deney!

TUA'nın, sosyal medya hesabı X'ten, Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin paylaşım yapıldı.



Paylaşımda, "Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek." ifadesi kullanıldı.



Gezeravcı, videoda plastik dolgulu beyzbol topu, sünger top ve futbol topu ile yaptığı deneyde, topların hareketlerini ve döngüsel reaksiyonlarını gösterdi. Ardından yerçekimsiz ortamda döngünün ataletle reaksiyonunu ISS'de dönerek kontrol eden Gezeravcı, son olarak el fenerlerinin kendi ekseni ve farklı dönüş eksenleri etrafında dönmesi halinde gösterdiği reaksiyonları yansıttı.



ISS'da 3 farklı deney gerçekleştiren Gezeravcı, "Uzayla ilgili deneylere ve araştırmalara olan ilginizin devam edeceğini umuyorum." dedi.

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