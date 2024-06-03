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"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu

"Hanımağa" lakaplı eski polis ve suç örgütü lideri Güniz Akkuş, Muğla'da kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ayaklarından vurulan Güniz Akkuş, hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 22:43 Güncelleme 03 Haziran 2024, 22:58
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu

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"Hanımağa" lakaplı eski polis ve suç örgütü lideri Güniz Akkuş Muğla'da silahlı saldırıya uğradı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkiindeki bir otelde C.E. (50) ile birlikte konaklayan 'Hanımağa' lakaplı eski emniyet mensubu Güniz Akkuş (45), otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

GÜNİZ AKKUŞ VURULDU
Saldırıda diz üstünden yaralanan Akkuş'un, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre saldırganları tespiti için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattığı ve yakalama çalışması sürdüğü öğrenildi.

2021'DE TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 Kasım ayında suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlenmişti.

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Yavuz gözaltına alınmıştı.

Güniz Akkuş tutuklanmıştıGüniz Akkuş tutuklanmıştı

Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 21 Kasım 2021'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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