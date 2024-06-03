"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

"Hanımağa" lakaplı eski polis ve suç örgütü lideri Güniz Akkuş Muğla'da silahlı saldırıya uğradı. Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkiindeki bir otelde C.E. (50) ile birlikte konaklayan 'Hanımağa' lakaplı eski emniyet mensubu Güniz Akkuş (45), otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

GÜNİZ AKKUŞ VURULDU

Saldırıda diz üstünden yaralanan Akkuş'un, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre saldırganları tespiti için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattığı ve yakalama çalışması sürdüğü öğrenildi.