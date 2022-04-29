Çıplak videolarıyla başı dertte! ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!

Hanımağa Güniz Akkuş hakim karşısına çıktı. 'Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı' ifadelerini kullandı… "Kasten öldürme", "yaralama", ve "yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un sosyal medyada birbirlerini ölümle tehdit ettiği belirtilerek yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.