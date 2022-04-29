Çıplak videolarıyla başı dertte! 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, liderliğini 'Hanım Ağa' lakaplı Güniz Akkuş'un yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri Güniz Akkuş tutuklanmıştı. Hanım Ağa kendisinden 19 yaş küçük sevgilisinin çıplak görüntülerini yayınlayınca başına iş aldı. Genç adam Güniz Akkuş'a dava açtı. Güniz Akkuş'un da bulunduğu iki çetenin 'sanal kavgası'nda mahkeme kararını verdi. Güniz Akkuş özel görüntüleri ile şantaja uğradığı için sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştığını ileri sürdü.
Hanımağa Güniz Akkuş hakim karşısına çıktı. 'Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı' ifadelerini kullandı… "Kasten öldürme", "yaralama", ve "yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un sosyal medyada birbirlerini ölümle tehdit ettiği belirtilerek yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile içlerinde hanımağa lakaplı olarak bilinen, polislikten atılan Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 isme dava açıldı. Savcılık iddianamesinde şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara yer verdi. Videoların toplumda infiale sebebiyet verebileceğinin altını çizdi.
Dava kapsamında "suç işlemeye tahrik etme", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istenen 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş özel görüntüleri ile şantaja uğradığı için sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştığını ileri sürdü.
Kendisine şantaj yapıldığını belirterek, can güvenliği olmadığını söyledi. Sosyal medya üzerinden birbirlerine savaş açan diğer sanıklar da tehdit edildikleri için sosyal medyadan seslerini duyurmak istediklerini ve suçsuz olduklarını öne sürdü.