İki çetenin kavgası! 'Hanım ağa' lakaplı Güniz Akkuş'un ifadesi ortaya çıktı: Görüntülerim sızdırıldı

'Kasten öldürme', 'yaralama, ve 'yağma' gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un sosyal medyada birbirlerini ölümle tehdit ettiği belirtilerek yargılandığı davada verdiği ifade ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre sanal alemde cereyan edip, gerçek hayata sirayet eden olaylar zinciri 2020 yılı Mayıs ayında yaşandı. Bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki grup sosyal medyada birbirine girdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları ölüm tehdidi içeren videolar ise emniyetin radarına girdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile içlerinde hanımağa lakaplı olarak bilinen, polislikten atılan ve 'hanımağa' olarak Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 isme dava açıldı. Savcılık iddianamesinde şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara yer verdi.