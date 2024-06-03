Başkan Erdoğan'dan "etik" mesajı: Sadece devlete güven açısından değil, verimlilik ve sosyal moral açısından da önemlidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör'ün katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın da mesajı okundu.

İçişleri Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında, Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü imzalandı.

Erdoğan mesajında, Türkiye'nin, devlet felsefesi, geleneği ve birikimi açısından dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin başkalarının tavsiyelerine, modellerine, uygulamalarına bakmaya ihtiyaç duymayacak kadar devasa bir zenginliğe sahip olduğunu ifade etti.

YÖNETEN DENETLEMELİ

Erdoğan, "Yöneten, sadece zulmetmemekle kalmamalı, astlarının da zulmedip zulmetmediğini bilmeli, denetlemeli ve varsa bir olumsuzluk önlemelidir." sözlerini hatırlattığı Nizamülmülk'ün, yöneticilere ağır bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Kamu görevinin ifasında etik kuralların göz ardı edilmesinin, hizmetlerin aksamasının yanı sıra halkın devlete ve yöneticilere olan güvenini de sarsacağını belirten Erdoğan, ilk etapta önemsenmeyen etik dışı davranışların, devlet ve toplumun surlarında önce küçük gedikler açılmasına, zamanla bu gediklerin büyüyüp yıkıma dönüşmesine sebep olacağını kaydetti.