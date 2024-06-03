Başkan Erdoğan'dan "etik" mesajı: Sadece devlete güven açısından değil, verimlilik ve sosyal moral açısından da önemlidir

İçişleri Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında, Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü imzalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör'ün katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajı okundu.
Erdoğan mesajında, Türkiye'nin, devlet felsefesi, geleneği ve birikimi açısından dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin başkalarının tavsiyelerine, modellerine, uygulamalarına bakmaya ihtiyaç duymayacak kadar devasa bir zenginliğe sahip olduğunu ifade etti.
YÖNETEN DENETLEMELİ
Erdoğan, "Yöneten, sadece zulmetmemekle kalmamalı, astlarının da zulmedip zulmetmediğini bilmeli, denetlemeli ve varsa bir olumsuzluk önlemelidir." sözlerini hatırlattığı Nizamülmülk'ün, yöneticilere ağır bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.
Kamu görevinin ifasında etik kuralların göz ardı edilmesinin, hizmetlerin aksamasının yanı sıra halkın devlete ve yöneticilere olan güvenini de sarsacağını belirten Erdoğan, ilk etapta önemsenmeyen etik dışı davranışların, devlet ve toplumun surlarında önce küçük gedikler açılmasına, zamanla bu gediklerin büyüyüp yıkıma dönüşmesine sebep olacağını kaydetti.
ETİK DEĞERLERE UYULMASI SOSYAL MORAL AÇISINDAN DA ÖNEMLİDİR
Kamu hizmeti yapanlar gibi kamu hizmetinden yararlananların da etik kurallara ve hukuki kaidelere riayet etmek zorunda olduğunun altını çizen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Etik değerlere uyulması, sadece devlete güven açısından değil, verimlilik ve sosyal moral açısından da önemlidir. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz yasal değişikliklerle, devlet idaresinde devrim niteliğinde reformlara imza attık. Kamu görevlilerine yönelik etik davranış ilkelerinin oluşturulmasını sağladık. 5176 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik başta olmak üzere, birçok düzenleme yürürlüğe konuldu, bu alanda güçlü bir hukuki altyapı tesis edildi. Kamu görevlilerinin rehber olarak kullandığı kuralların, mevzuatın ve yazılı kaidelerin yanı sıra etik değerlerin de yer almasını temin ettik. Değişen taleplere ve şartlara göre bunu sürekli geliştiriyor, güncelliyor, ilave adımlarla daha da güçlendiriyoruz. Bu düşüncelerle Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."