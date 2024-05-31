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SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı bakanlıklar içerisinde atamalar ve görevden alma yapılırken, Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 00:16 Güncelleme 01 Haziran 2024, 00:28
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete’de

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı bakanlıklar içerisinde atamalar ve görevden alma yapılırken, Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı ŞEKERBAY, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Irak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İNAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişleri Abdurrahman SAĞLAM, Ayşe SAVAN ÖZKURT, Gökhan YILDIZ ve Sevim ASLAN ERKAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Fatih DÜNDAR atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Musa TURHAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Enver VEREP atanmıştır.

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