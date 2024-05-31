SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete’de

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Fatih DÜNDAR atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Musa TURHAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Enver VEREP atanmıştır.