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FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter, Amerikan FOX News kanalında Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi alçak iftiralarla hedef aldı

FETÖ'nün evlatlığı alçak Enes Kanter yine sahneye çıktı. Amerikan Fox News kanalında açıklamalarda bulunan FETÖ'cü Kanter, İşgalçi İsrail'in katliamına arka çıkarak Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi alçak iftiralarla hedef aldı.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 18:31 Güncelleme 12 Ekim 2023, 19:05
FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter, Amerikan FOX News kanalında Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi alçak iftiralarla hedef aldı

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SESLİ DİNLE

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Operasyon sonucu büyük kayıp veren işgalci İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı. İnsanlığa sığmayan vahşete imza atan İsrail bütün savaş suçlarına imza attı.

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ELEKTRİK-SU-YİYECEK YOK
Filistin Enerji Kurumu, Gazze Şeridi'nin tek elektrik santrali ve mevcut tek elektrik sağlayıcısının yakıtının kısa süre içinde tükeneceğini açıklamıştı. Santral, yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. İki milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tamamen kesildi.



FOSFOR BOMBASI KULLANILDI
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi.

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BAŞKAN ERDOĞAN DEVREDE
Öte yandan bölgede barışın sağlanıp savaşın sonlanması için Başkan Erdoğan, dünya liderlileriyle peş peşe kritik temaslarda bulunarak, çok yönlü diplomasi yürütüyor.



FETÖ'NÜN EVLATLIĞI KANTER'DEN İSRAİL'İ SAVUNDU
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken FETÖ'nün evlatlığı olan alçak Enes Kanter Amerikan FOX News kanalında işgalci İsrail'in katliamına arka çıkarak, Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi skandal iftiralarla hedef aldı.

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"HAMAS TÜRKİYE VE İRAN GİBİ ÜLKELERDEN ÇOK BÜYÜK DESTEK GÖRÜYOR"

FETÖ'cü alçak Enes Kanter şu ifadelere yer verdi:

Bakın tam 73 gün önce, benim diktatör dediğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas lideri Türkiye'de bir araya geldi. Hamas gibi örgütler Türkiye, İran gibi ülkelerden çok büyük destek görüyor. Hamas gibi terör örgütleri için özellikle bu iki ülke tam bir cennet. Bunlardan çok büyük miktarda para topluyorlar. Türk pasaportu alıp istedikleri ülkeye giriş çıkabiliyorlar. İsrail gümrük memurları, roket yapımında kullanılan Türkiye menşeili ham madde ele geçirdiler. Ben sadece diktatör Erdoğan'ın bir tek kendi ülkesine değil, çevresine de neler yaptığını tüm dünya görebilsin istiyorum.

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