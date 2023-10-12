FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter, Amerikan FOX News kanalında Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi alçak iftiralarla hedef aldı

FETÖ'NÜN EVLATLIĞI KANTER'DEN İSRAİL'İ SAVUNDU Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken FETÖ'nün evlatlığı olan alçak Enes Kanter Amerikan FOX News kanalında işgalci İsrail 'in katliamına arka çıkarak, Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi skandal iftiralarla hedef aldı.





"HAMAS TÜRKİYE VE İRAN GİBİ ÜLKELERDEN ÇOK BÜYÜK DESTEK GÖRÜYOR"



FETÖ'cü alçak Enes Kanter şu ifadelere yer verdi:

Bakın tam 73 gün önce, benim diktatör dediğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas lideri Türkiye'de bir araya geldi. Hamas gibi örgütler Türkiye, İran gibi ülkelerden çok büyük destek görüyor. Hamas gibi terör örgütleri için özellikle bu iki ülke tam bir cennet. Bunlardan çok büyük miktarda para topluyorlar. Türk pasaportu alıp istedikleri ülkeye giriş çıkabiliyorlar. İsrail gümrük memurları, roket yapımında kullanılan Türkiye menşeili ham madde ele geçirdiler. Ben sadece diktatör Erdoğan'ın bir tek kendi ülkesine değil, çevresine de neler yaptığını tüm dünya görebilsin istiyorum.