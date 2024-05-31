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İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başlayan İYİ Parti'deki istifa furyası ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İyi Parti'de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını görmekteyim" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 11:17 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 12:10
İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti!

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Antalya Milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa etti; İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düştü.

Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, siyaseti millete hizmet, ülkeyi hak ettiği refah ve çağdaşlık seviyesine taşımak olarak gördüğünü belirtti.

Milletin vekili olmayı gaye edindiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu karar şahsım için kolay olmamış ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim. Gelecek günlerde de ülkemiz ve milletimiz için daha güzel yarınlar inşa etmek adına azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim."

Aykut Kaya'nın istifasıyla İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düştü.

"Siyaset üretmek imkansız hale geldi"
Bir üst düzey istifa daha!
İYİ Parti'de istifalar sürüyor

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