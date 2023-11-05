Teröristten teröriste destek! FETÖ’nün evlatlığı tescilli hain Enes Kanter siyonist İsrail’e destek için Yahudi okulunu ziyaret etti

İNSANİ YARDIM GİRİŞİ ENGELLENDİ DÜNYAYLA BAĞI KESİLDİ

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımanla vuran işgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri ise tamamen kesilmiş durumda...

ABD AÇIK DESTEK VERİYOR! BÖLGEYE GEMİ YOLLADI

İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeye gönderdi.

Tüm dünya bu katliama üç maymunu oynarken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu tescilli terörist Enes Kanter, üstüne yapışan alçaklıkla yine sahneye çıktı.