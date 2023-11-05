Teröristten teröriste destek! FETÖ’nün evlatlığı tescilli hain Enes Kanter siyonist İsrail’e destek için Yahudi okulunu ziyaret etti

Filistin topraklarını işgal eden İsrail Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor.
Filistin topraklarını işgal eden İsrail Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle "Aksa Tufanı" operasyonunu düzenlerken işgalci İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.
İNSANİ YARDIM GİRİŞİ ENGELLENDİ DÜNYAYLA BAĞI KESİLDİ
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımanla vuran işgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri ise tamamen kesilmiş durumda...
ABD AÇIK DESTEK VERİYOR! BÖLGEYE GEMİ YOLLADI
İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeye gönderdi.
Tüm dünya bu katliama üç maymunu oynarken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu tescilli terörist Enes Kanter, üstüne yapışan alçaklıkla yine sahneye çıktı.
FETÖ'cü alçak Enes Kanter, Yahudi çocuklarını mutlu etmek için 'destek' ziyaretinde bulundu. O anlar kameralara böyle yansıdı...