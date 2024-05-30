Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transfer ettikleri iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na yönelik açılan tazminat davası, İstinaf'ta usulen bozulmasının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, aynı kararı vererek davalı Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına toplamda 142 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İSTİNAF BOZDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı usulen bozdu. Dava, yerel mahkeme olan Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Duruşmaya, davacı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na yönelik açılan 1,5 milyon lira değerindeki manevi tazminat davasında, Kılıçdaroğlu 142 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.





YEREL MAHKEME İKİNCİ KEZ AYNI KARARI VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin lira, Ziya İlgen'e 17 bin lira, Osman Ketenci'ye 15 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 10 bin lira olmak üzere yakınlarına toplamda 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.



NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık 2017 tarihinde "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları'nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine Başkan Erdoğa, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci, avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 1,5 milyon TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Haziran 2018 tarihli karar duruşmasında, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplamda 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. İstinaf Mahkemesi'nin 'usulen bozma' kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.