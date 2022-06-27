CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iftirasına bir ceza daha! Yalanın bedeli 142 bin TL

Başkan Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Yargıtayın kararı usul ve yasaya aykırıdır. Davalı taraf miktar yönünden bozulan davayı Man Adası belgeleri gerçekmiş gibi hala bir algı operasyonu gerçekleştirme peşindedir. Bu sebeple mahkemenizce bozma kararına direnilmesini talep ederiz" dedi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise bozma ilanına uyulmasını talep ederek "Genel başkanın sözleri ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu davada hukuka uygun bir karar verilmesini talep ederiz. Davanın tümden reddine karar verilsin" şeklinde konuştu.