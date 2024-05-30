Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğanbey Tatbikat Bölgesi’nde açılan Savunma Sanayii Fuarı’nı ziyaret etti





Fuar alanındaki stantları dolaşan Başkan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, #EFES2024 Tatbikatı kapsamında beraberindeki heyetle standımızı ziyaret etti ve #BayraktarTB3 SİHA'mızı imzalayarak bizleri onurlandırdı.



Teşriflerinden dolayı şükranlarımızı sunarız. 🇹🇷



📍 EFES-2024 Tatbikatı pic.twitter.com/o0xL1BqF3T