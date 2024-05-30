Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğanbey Tatbikat Bölgesi’nde açılan Savunma Sanayii Fuarı’nı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti.
Fuar alanındaki stantları dolaşan Başkan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, #EFES2024 Tatbikatı kapsamında beraberindeki heyetle standımızı ziyaret etti ve #BayraktarTB3 SİHA'mızı imzalayarak bizleri onurlandırdı.— BAYKAR (@BaykarTech) May 30, 2024
Teşriflerinden dolayı şükranlarımızı sunarız. 🇹🇷
📍 EFES-2024 Tatbikatı pic.twitter.com/o0xL1BqF3T
Bazı savunma sanayii ürünlerine imzasına atan Erdoğan'a standlarda hediye takdim edildi.
Başkan Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.