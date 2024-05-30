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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti. Bazı savunma sanayii ürünlerine imzasına atan Başkan Erdoğan'a standlarda hediye takdim edildi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 22:27 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 22:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğanbey Tatbikat Bölgesi’nde açılan Savunma Sanayii Fuarı’nı ziyaret etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti.



Fuar alanındaki stantları dolaşan Başkan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Bazı savunma sanayii ürünlerine imzasına atan Erdoğan'a standlarda hediye takdim edildi.



Başkan Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.

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