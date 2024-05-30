Türkiye, TÜRKSAT 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, tüm kritik bileşenleri yerli olarak üretilen TÜRKSAT 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak" dedi.





Türkiye, şu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip milli teknoloji platformunu devreye almak için gün sayıyor. ⏳



Daha önce yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularını kendi kabiliyetleriyle geliştirme imkanını elde eden ülkemiz, tüm kritik bileşenleri yerli olarak üretilen… pic.twitter.com/tMIzDcpgLa — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 30, 2024

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, şu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip milli teknoloji platformunu devreye almak için gün sayıyor. Daha önce yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularını kendi kabiliyetleriyle geliştirme imkanını elde eden ülkemiz, tüm kritik bileşenleri yerli olarak üretilen TÜRKSAT 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak" ifadelerini kullandı.