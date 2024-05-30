Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin sözleriyle infial yaratan yazar Azra Kohen nereli, evli mi? Eserleri...

Kohen'in infiale neden olan paylaşımı şöyle:

Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Kohen, o dönemki paylaşımında ise, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." ifadelerini kullanmıştı.

AZRA KOHEN KİMDİR?

Azra Kohen, "Azra Sarızeybek" ismiyle 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde devam etti. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Yazdığı üçleme hikâye dizisi "Fi", "Çi" ve "Pi" ile sık sık gündeme geldi. "Fi" isimli kitabı internet dizisi hâlinde uyarlandı.

2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten 2009 yılında dünyaya gelen bir erkek çocukları vardır.

ESERLERİ

Fi

Çi

Pi

Aeden

Gör Beni: İki Devrin Hikayesi