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Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin sözleriyle infial yaratan yazar Azra Kohen nereli, evli mi? Eserleri...

Dünya genelinden gelen tepkiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan bir ses oluşturuyor. Bu son saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 binin üzerinde Filistinli şehit oldu. Ancak, tepkiler arasında dikkat çeken bir tartışma da yaşandı. Sözde yazar Azra Kohen, sosyal medyada bir takipçisinin saldırılarla ilgili sorduğu soruya verdiği cevapla gündeme geldi. Kohen, Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombalanacak yerlere götürdüğünü öne sürerek, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 09:36 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 09:36
Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin sözleriyle infial yaratan yazar Azra Kohen nereli, evli mi? Eserleri...

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Ünlü yazar Azra Kohen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla büyük tartışma yarattı. Filistin'in Refah şehrinde 46 sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına ilişkin bir takipçisinin sorusuna verdiği cevap, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri

Soykırımcı İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının 'saldırıları durdurma' kararına rağmen Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. İnsanları canlı canlı yakan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.

Yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı.

"Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar"

Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Kohen'in infiale neden olan paylaşımı şöyle:

Geçmişte de benzer ifadeler kullandı

Kohen'in, geçtiğimzi dönemde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.

Kohen, o dönemki paylaşımında ise, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." ifadelerini kullanmıştı.

AZRA KOHEN KİMDİR?

Azra Kohen, "Azra Sarızeybek" ismiyle 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde devam etti. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Yazdığı üçleme hikâye dizisi "Fi", "Çi" ve "Pi" ile sık sık gündeme geldi. "Fi" isimli kitabı internet dizisi hâlinde uyarlandı.

2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten 2009 yılında dünyaya gelen bir erkek çocukları vardır.

ESERLERİ

Fi
Çi
Pi
Aeden
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