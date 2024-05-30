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Kalamış'ta şampiyonluk yangını: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik!

Galatasaray Spor Kulübü’nün Kadıköy Kalamış’ta bulunan tesislerinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Fırlatılan yabancı maddeler sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. Kalabalık grup polis ekiplerinin gelmesiyle dağılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 08:02 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 08:02
Kalamış’ta şampiyonluk yangını: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik!

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Galatasaray Spor Kulübü'nün Kadıköy Kalamış'ta bulunan tesislerinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup, tesise meşale ve yabancı madde attı.

Atılan meşaleler sonucu ufak çapta yangın çıkarken, grup polis ekiplerinin gelmesiyle dağıldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE TARAFTARI ARASINDA GERGİNLİK
Akşam saatlerinde Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'nin önüne gelen Fenerbahçeli bir grup ile içerideki Galatasaray taraftarları arasında gerginlik çıktı.



MEŞALE VE YABANCI MADDELER FIRLATTILAR
Tesislerin önüne gelen kalabalık grup, tesis binasının bulunduğu alana meşale ve yabancı maddeler fırlattı.



UFAK ÇAPLI YANGIN ÇIKTI
Fırlatılan yabancı maddeler sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. Kalabalık grup polis ekiplerinin gelmesiyle dağılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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