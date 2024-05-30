Kalamış’ta şampiyonluk yangını: Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik!

Galatasaray Spor Kulübü 'nün Kadıköy Kalamış'ta bulunan tesislerinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup, tesise meşale ve yabancı madde attı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE TARAFTARI ARASINDA GERGİNLİK

Akşam saatlerinde Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'nin önüne gelen Fenerbahçeli bir grup ile içerideki Galatasaray taraftarları arasında gerginlik çıktı.