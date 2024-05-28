Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in Refah saldırısına tepki: ABD desteği olmasa soykırım olmazdı

" İsrail , mümkün olan en sert, en insanlık dışı faaliyetleri sürekli sürdürmekte. Yürüttüğü olduğu bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz.

ABD'NİN DESTEĞİ OLMASA SOYKIRIM SÜRMEZ

ABD ve bazı batılı ülkelerin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil.

Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı bir askerin İsrailliler tarafından şehit edilmesi yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermektedir."