HDP’li 5 eski vekile Kobani iddianamesi: 29 ayrı suçtan 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 6-8 Ekim Kobani soruşturması kapsamında haklarında soruşturma yürütülen HDP'li Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar'ın milletvekilliklerin sona ermesinin ardından haklarında iddianame düzenlendi.
29 AYRI SUÇTAN 38'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Sanıkların tamamına 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. 298 sayfalık iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
6-8 EKİM OLAYLARI DAVASINDA 10 YIL SONRA KARAR AÇIKLANMIŞTI
Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin, aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması 16 Mayıs'ta yapıldı.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında, mahkeme heyetinin 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz, 72'si de firari olan sanıklar hakkındaki hükmü açıklandı.
22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanık avukatlarının beyanlarının ardından, sanıklara son sözleri soruldu.
Mahkeme başkanı verilen aranın ardından hükmü açıkladı. Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı.
Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı. Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi.
Eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen ile diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.
FERYAT 'FİGEN'... 30 YIL 3 AY HAPİS
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 19 yıl, "tahrik ve bu suçun basın yoluyla işlendiği" gerekçesinden 4 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandasından" 1 yıl 6 ay, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma" nedeniyle 2 yıl, "seçim yasaklarına aykırı hareketi ettiği" gerekçesiyle 3 ay, Mehmet Tunç'un cenazesinde yaptığı bir başka konuşma nedeniyle 1 yıl 6 ay, Van'da yaptığı bir konuşmadan da 1 yıl 6 ay ceza verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yüksekdağ'a toplamda 30 yıl 3 ay hapis cezası hükmedildi.