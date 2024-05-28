HDP’li 5 eski vekile Kobani iddianamesi: 29 ayrı suçtan 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet





Zeki Çelik 18 yıl ve 4 yıl 6 ay,



Zeynep Kahraman 18 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Nezir Çakan, Meryem Adıbelli, Mesut Bağcık ve Zeynep Ölbeci hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hüküm kuruldu.



Bu suçtan Kışanak ve Tuncel 12'şer yıl,



Türk ve Ayna 10'ar yıl,



Ata 9 yıl 9 ay,



Aşan, Yağcı, Çakan, Adıbelli, Bağcık ve Ölbeci ise 9'ar yıl hapse mahkum edildi.



Ölbeci'ye ayrıca "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kararını oy birliğiyle alan mahkeme heyeti, firari 72 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.





"ADALETİN YERİNİ BULDUĞUNU GÖRMEK GÜZEL"



Gelişmeyi A Haber'de yorumlayan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, "Adaletin er ya da geç yerini buluyor olması sevindirici" değerlendirmesini yaptı.



Kızıltaş, "Yaklaşık 10 yıl önce yaşadığımız 40'a yakın ilde Kobani'de yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek normalde Türkiye'nin yardımının istendiği ve devletinde elinden geldiği kadar yardım ettiği bir olayda PKK'nın teşvik ettiği HDP'nin yaptığı çağrıyla insanlar sokaklara dökülmüş ve hak arayışı olmadan etrafı yakıp yıkmaya dönüştürülen bir durum yaşandı. Bu olaylarda 36'dan fazla insan hayatını kaybettiği 100'den fazla okul yakıldı ve yıkıldı. Yüzlerce araç yakıldı ve yıkıldı. Bu kadar olayların yaşandığı ve bu kadar süre geçtikten sonra adaletin yerini bulduğunu görmek güzel" dedi.





Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ise "Şu anki sanıkların cezaevindeyken bir kısmının o günkü sorumluklarını belki hatırlayarak yapmış oldukları "sokaklara çıkın" çağrılarının gelmiş olduğu boyutun ne kadar kötü ve korkunç olduğunu sonuçları itibarıyla gerçekten büyük bir hata yaptıklarının muhakemesini yapmışlardır. Bizim bu açıklamalarımızdan dolayı rahatsız olan DEM Partili olanlar var. Ancak o günkü sorumluluklarını yerine getirmeyen partili lideri ve diğerleri yani sanıklar pişmanlık içindedirler" şeklinde konuştu.