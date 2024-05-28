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Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya 'iki devlet' mesajı

Son dakika haberleri... İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin’i resmen tanıdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kabine toplantısı öncesinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Filistin devletinin tanınmasının barış için 'elzem' olduğunu söyledi ve "İspanya bu şekilde Filistin'i dünyada tanıyan 140'tan fazla ülkenin yanına eklenecek. Filistin'in tanınması tarihi bir karar ve tek hedefi İsrail ile Filistin arasındaki barışın sağlanmasına katkı sağlamaktır." dedi. Norveç ise Filistin'i tanıdıkları günü özel bir gün olduğunu bildirdi. İsrail’in açık tehditlerine rağmen Filistin’i tanıma kararı alan İspanya, İrlanda ve Norveç'in hamlesinin ardından BM'nin 193 üye devletinden 145'inin artık Filistin devletini tanıdığı anlamına gelecek.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 09:17 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 15:18
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı

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İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdığını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, salı sabahı kabine toplantısı öncesinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Filistin devletinin tanınmasının barış için 'elzem' olduğunu ve İspanya'nın bugün Filistin devletini tanıyacağını söylemişti. Sanchez'in açıklamasının ardından resmi açıklamalar teker teker geldi.

İspanya, İrlanda ve Norveç bugün Filistin'i resmen tanıyor!


"FİLİSTİN'İN TANINMASI TARİHİ BİR KARAR"

İspanya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizdi.

Sanchez, Bakanlar Kurulu'nun Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınmasını onaylayacağını aktararak, "İspanya bu şekilde Filistin'i dünyada tanıyan 140'tan fazla ülkenin yanına eklenecek. Filistin'in tanınması tarihi bir karar ve tek hedefi İsrail ile Filistin arasındaki barışın sağlanmasına katkı sağlamaktır." diye konuştu.

"Filistin Devleti'nin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değildir, aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır." şeklinde konuşan Sanchez, "Bu, barış geleceğinin sağlanması, Filistin devletinin İsrail devleti ile birlikte barış ve güven içinde yaşaması için hepimizin tek olasılık olarak gördüğü yolda ilerlemektir." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchezİspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Sanchez, Filistin Devleti'nin tanınmasının "uygulanabilir" olması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze ve Batı Şeria aynı Filistin yönetimi altında, aralarında bir koridor ile birleşmeli ve Doğu Kudüs başkenti olmalıdır. Filistin ulusal yönetimi altında birleşmelidir." ifadelerini kullandı.

Filistin Devleti'nin sınırlarının belirlenmesinin o ülkenin kararlarına bağlı olduğunu, İspanya'nın bununla ilgili bir karar almayacağını vurgulayan Sanchez, "Sınırların belirlenmesi tamamen Filistin yönetimine aittir. Biz şu ana kadar, BM ve AB'de de belirlenmiş olan 1967 sınırlarını geçerli sayacağız." dedi.

Filistin'in uluslararası toplum tarafından tanınmasının önemine değinen Sanchez, şunları söyledi:

Geçmişte de söylediğimiz gibi bu karar kimseye karşı değildir, özellikle de İsrail'e karşı değildir. İsrail halkı dost bir halktır ve saygı duyuyoruz. Onlarla en iyi ilişkileri kurmak istiyoruz. Bu karar, aynı zamanda, iki devletli çözüme karşı olan Hamas'a da tam olarak karşıdır. İspanya ilk andan itibaren tüm kararlılığıyla 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırılarını kınamıştır. Bu bizim terörizmle mücadeledeki vaadimizin de bir göstergesidir.

Sanchez, Filistin Devleti'nin tanınmasıyla ilgili olarak yarından itibaren İspanya'nın üç önceliği olacağını aktararak, bunları şöyle sıraladı:

Yarından itibaren tüm çabalarımızı iki devletli çözüm için göstereceğiz. Önceliğimiz geçmişte örneği görülmemiş olan Gazze'deki krizin sona erdirilmesi olacaktır. İlk olarak, bir kez daha acil ateşkes ve insani yardımların ulaşması ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapıyorum. İkinci olarak, Filistin yönetiminin yeni hükümetin kurulması sürecindeki tüm girişimlerini destekleyeceğiz. Filistin yönetimi bizim barış ortağımızdır ve bizim tüm desteğimize ihtiyacı olacaktır. Son olarak barış ve refah için çalışan Arap ülkeleriyle işbirliğimizi sürdüreceğiz. İki devletli çözümün gerçek olmasını sağlayacak uluslararası barış konferansı için çabalarımızı artıracağız.

ÜÇ AVRUPA ÜLKESİ SEMBOLİK KARAR

Norveç ve İspanya'nın İsrail-Filistin arasındaki barış çabalarını ilerletmede tarihi rolü hatırlatılırken 1991'de iki tarafın 1993 Oslo Anlaşmalarının yolunu açan Madrid barış konferansında ilk kez bir araya geldiğine dikkat çekildi. Üç Avrupa ülkesi, girişimlerinin güçlü bir sembolik etkiye sahip olduğuna ve bunun muhtemelen başkalarını da aynı şeyi yapmaya teşvik edeceğine inanıyor.

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NORVEÇ FİLİSTİN'İ TANIDIĞI GÜNÜ KUTLUYOR

Norveç, Filistin devletini tanımalarını kutluyor. Bugünü Filistinli yetkililerle ilişkileri açısından "özel bir gün" olarak tanımlayan Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide yaptığı açıklamada "Norveç 30 yılı aşkın bir süredir Filistin devletinin en hararetli savunucularından biri olmuştur. Norveç'in Filistin'i resmen bir devlet olarak tanıdığı gün Norveç-Filistin ilişkileri için özel bir gündür." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü: İki devletli çözüm vurgusuBaşkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü: İki devletli çözüm vurgusu
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü: İki devletli çözüm vurgusu

İRLANDA'DAN DÜNYAYA FİLİSTİN MESAJI

İrlanda Başbakanı Simon Harris ise Filistin'i tanımaları hakkında "bunun önemli bir an" olduğunu söyledi. Harris "İki devletli çözüm umudunu canlı tutmaya yardımcı olmak için ülke olarak dünyaya atabileceğiniz pratik adımlar gönderdiğini" söyledi.

193 ÜYEDEN 145'İ FİLİSTİN'İ TANIYOR

İspanya, İrlanda ve Norveç'in hamlesinin ardından BM'nin 193 üye devletinden 145'inin artık Filistin devletini tanımış oldu.

KATZ YİNE KUDURDU

İspanya'nın Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz öfke kusmaya başladı.

Katz, X hesabında yaptığı paylaşımda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Başbakan Yardımcısı Yoanda Diaz'ı hedef aldı.

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