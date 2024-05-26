PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa'da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…

Sokak köpekleri için hazırlanan yasa tasarısı tartışma başlattı. İngiltere, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde uygulanan "Uyutma" yönetiminin de incelenmesi konuyu manşetlere çıkardı. Siyasi partilerin dahil olması da tansiyonu fırlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 07:00 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 07:00
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa’da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başıboş köpeklerin neden olduğu tehdit ve yaşanan üzücü olaylar Sokak Hayvanları Kanunu'nun işleyişine dair pek çok soruyu beraberinde getirdi. TBMM de konuyu çözmek için harekete geçti.

Yeni yasa için start verildi. "Uyutulma" şıkkı ise hayvan severleri ayağa kaldırdı. TAKVİM de Avrupa'daki uygulamaları sıraladı… İşte Avrupa'da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…



İNGİLTERE: Köpeklere mikroçip takmak zorunlu. Barınağa getirilen sahipsiz hayvanın bir hafta boyunca sahibi aranıyor. 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor.

FRANSA: Evcil hayvanlarını sokağa bırakanlara 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası veriliyor. Başıboş hayvanlar bakım merkezleri ve barınaklarda sahiplendiriliyor. Merkezlerde veya barınaklarda yer kalmayınca hayvanlar uyutulabiliyor.

BELÇİKA: Köpeklere 1998'den bu yana zorunlu olarak çip takılıyor. Sokaklarda bulunan köpekler barınaklara getiriliyor. Sahiplendirilemeyenler barınaklarda yaşamaya devam ediyor. Hayvanlar tıbbi nedenlerle uyutulabiliyor.



ALMANYA: Köpek sahibi olmak vergiye tabi. Barınağa getirilen hayvanın sahibi bulunmazsa 6 ay burada tutuluyor.

İSVEÇ: Tüm köpeklerin çiple kayıt altına alınması zorunlu. Ömür boyu hizmet veren köpek barınakları mevcut. Acı çekmeleri veya insanlara zarar vermeleri durumunda belediyelerin izniyle uyutuluyor.

ESTONYA VE LETONYA: Sahipsiz hayvanlar sahiplendirilememeleri durumunda uyutuluyor.



POLONYA: Sahibi bulunamayan hayvanlara barınakta çip takılıyor, bakımları yapılarak kısırlaştırılıyor.

İSVİÇRE: Hayvanlar barınaklara alınıyor. Sahiplendirilemeyen hayvanlar uyutuluyor.

İSPANYA: Evcil hayvanlara çip takılması ve profesyonel kişilerce yasal şekilde çiftleştirilmemiş hayvanların kısırlaştırılması zorunlu. Hayvanlarını sokağa bırakanlara on binlerce avro para cezası veriliyor. Barınağa götürülen hayvanlar aşılanıp kısırlaştırılıyor.



İTALYA: Hayvanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor ve sahibine ulaşılmaya çalışılıyor. Sahibi bulunmayanlar barınaklara gönderiliyor. Sahiplendirilemeyenler barınaklarda kalmaya devam ediyor. Agresif olanlar uyutulabiliyor.

YUNANİSTAN: Evcil hayvanlar için nüfus kaydı oluşturuluyor. Hayvanların sadece bir kez yavrulamalarına izin veriliyor. Sahipsiz hayvanlar toplanıp kısırlaştırılıyor. Köpekler 3 ay barınakta sahiplendirilmeyi bekliyor. Sahiplendirilemeyenler tekrar doğal alanlarına bırakılıyor.



AK PARTİ: ORTAK AKILLA SONUÇ ALIRIZ
Kanun teklifi çalışmalarını AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yürütecek. Tüm paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ardından teklif son şeklini alacak. Teklifte, sokak hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak.

CHP: BUNU SİYASETE ALET ETMEYELİM
CHP Lideri Özgür Özel hazırlanan yasa hakkında konuştu: Bu iki uçlu bir sorun. Hayvan hakları savunucularının söyledikleri de doğru, bu konuda rahatsızlık duyanlar da haklı. Çare itlaf değil. Partiler oturup anlaşacak. Sorunu çözecek.

'DOG'LU RAPOR
Başıboş köpekler, bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanmaya sebep oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa’da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Katliam durana kadar baskı sürecek! | Enflasyon için kritik tarih | Ekonomide hedeflerden kopmadık
Ekşi Sözlük isimli lağım çukurunun kokmuş zihniyeti! ’Bir çocuğu mu kurtarırsınız yoksa bir köpeği mi?’ sorusuna verilen cevaplar mide bulandırdı
Tatil hayal oldu: Otellerin bayram tarifesi cep yakıyor! Fiyatlar 2’ye katlandı
Katil İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gizli hapishanelerde kan donduran işkence: Öldürme, infaz, sadistçe davranışlar...
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sel uyarısı! Öğle saatlerine dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 26 Mayıs 2024 hava durumu
Tahkim Kurulu’dan flaş Galatasaray - Fenerbahçe maçı kararı! Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat...
Serenay Sarıkaya sonrası Mert Demir sahne fiyatlarına 4 kat zam yaptı! Önceden 500 bin TL iken şimdi tam tamına...
El-Kassam Tugayları Gazze Şeridi’nde bir grup İsrail askerini pusuya düşürüp esir aldı
Fransa Kupası final maçı öncesi PSG ve Lyon taraftarları sokakları savaş alanına çevirdi: 20 kişi yaralandı
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi hesaplarda
Tarihi fark! 20 sandık sonucunda toplam 3 bin 343 oy alan Dursun Özbek yeniden Galatasaray başkanı oldu
Cezaevinde kendisini yaraladı! Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?
Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor! Saat başı en fazla 100 kişi
İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad seçimlerde aday olabileceğini açıkladı: Daha önce iki kez veto edildi
SON DAKİKA