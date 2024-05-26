Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa’da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…

ALMANYA: Köpek sahibi olmak vergiye tabi. Barınağa getirilen hayvanın sahibi bulunmazsa 6 ay burada tutuluyor. İSVEÇ: Tüm köpeklerin çiple kayıt altına alınması zorunlu. Ömür boyu hizmet veren köpek barınakları mevcut. Acı çekmeleri veya insanlara zarar vermeleri durumunda belediyelerin izniyle uyutuluyor. ESTONYA VE LETONYA: Sahipsiz hayvanlar sahiplendirilememeleri durumunda uyutuluyor.

İTALYA: Hayvanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor ve sahibine ulaşılmaya çalışılıyor. Sahibi bulunmayanlar barınaklara gönderiliyor. Sahiplendirilemeyenler barınaklarda kalmaya devam ediyor. Agresif olanlar uyutulabiliyor. YUNANİSTAN: Evcil hayvanlar için nüfus kaydı oluşturuluyor. Hayvanların sadece bir kez yavrulamalarına izin veriliyor. Sahipsiz hayvanlar toplanıp kısırlaştırılıyor. Köpekler 3 ay barınakta sahiplendirilmeyi bekliyor. Sahiplendirilemeyenler tekrar doğal alanlarına bırakılıyor.





AK PARTİ: ORTAK AKILLA SONUÇ ALIRIZ

Kanun teklifi çalışmalarını AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yürütecek. Tüm paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ardından teklif son şeklini alacak. Teklifte, sokak hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak.



CHP: BUNU SİYASETE ALET ETMEYELİM

CHP Lideri Özgür Özel hazırlanan yasa hakkında konuştu: Bu iki uçlu bir sorun. Hayvan hakları savunucularının söyledikleri de doğru, bu konuda rahatsızlık duyanlar da haklı. Çare itlaf değil. Partiler oturup anlaşacak. Sorunu çözecek.



'DOG'LU RAPOR

Başıboş köpekler, bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanmaya sebep oldu.