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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 13:42 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 13:42

Başıboş köpek sorunu için formül ne? Yeni yasa teklifi taslağında neler var? Hayvanlar uyutulacak mı? | Ötenazi detayı!

Türkiye, uzun zamandır başıboş köpek sorunuyla boğuşurken son dönemlerde bu problemi yasal olarak çözme girişimleri ise sürüyor. Başıboş sokak hayvanlarının saldırılarına karşı alınacak önlemler kapsamında AK Parti'nin Meclis'e sunmaya hazırlandığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme günlerdir gündemin ana maddesi olmuş durumda. Hazırlık aşamasında olan o taslak metne A Haber ulaştı. Peki; Başıboş köpek sorunu için formül ne? Yeni yasa teklifi taslağında neler var? Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? Ötenazi detayı... İşte satır satır detaylar.

Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !
Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !

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