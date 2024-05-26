Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Adana üzerinden İstanbul'a doğru hareket halinde olan otobüs, Mersin'in Tarsus ilçesinin Yenice Mahallesi'nde yağışlı havada kayarak karşı şeride geçmesi sonucu gelen iki otomobil ve sonra bir kamyonla çarpıştı.

Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.





OTOMOBİLLER TAKLA ATTI

Kazaya karışan iki otomobilin kaza sonucu takla ata ata karşı şeride geçtiği ifade edildi. Kazaya dördüncü olarak bir kamyonetin de karışması sonucu can kaybı ve yaralı sayısının arttığı aktarıldı.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA



Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte üzücü bir kaza meydana geldiğini belirterek, "TAG Otoylu'ndaki kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan elim kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.



İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır.



Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2024

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazada hayatını kaybedenlere rahmet dilediği mesajında yaralı sayısını 39 olarak güncelledi.

''Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.''

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Adana kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.