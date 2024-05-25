MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Ülkü Ocakları Eğitim Programı’nda konuştu: Hüsrana uğrayacaklar

Birlik bütünlüğünüzü zaafa uğratmayınız. Ülkü Ocakları'nda yetişmiş birisi olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocaklar Türk milletinin aşılamayacak hisarı, teslim alınamayacak kahramanlık timsalidir. Ülkü Ocaklarından ziyade Türklük ve Türk milleti yer almaktadır.

'ZAYIF ANIMIZI KOLLAYANLAR HÜSRANA UĞRAYACAK'

Birlik ve bütünlüğünüzü zaafa uğratmayınız. Ülkü Ocakları kurulduktan bu yana pek çok haksız ithama maruz kaldı. Ülkü Ocakları'ndan yetişmiş birisi olarak elbette her şeyin farkındayım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır. Bu tarihi misyondan huzursuz olanların hepsi Türk düşmanlığının küresinde toplanmıştır.

Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Buldukları leşin etrafında dolaşan akbabalar gibi zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğramaya mahkum olacaktır.

Milliyetçi ülkücü hareket cumhur ittifakı ile birlikte Türk milletinin müşerref ümitlerini omuzlarında taşımaktadır.

Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, baskı altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğrudur. Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Ülkü Ocaklarından yetişmiş biri olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır. Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır.

Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Hiç yılmadık, hiç de yolumuzdan dönmedik. Çünkü haklıydık, Hakk'ın izindeydik.

Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur. Sabırla millete hizmet, yegane hedefimizdir."