NEREYE KAÇ ATAMA YAPILDI? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 1662 subay, 7 bin 301 astsubay, 2 bin 63 uzman jandarma ve 21 bin 706 uzman erbaş olmak üzere 32 bin 732 personelin atamasını gerçekleştirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Emniyet Genel Müdürlüğünde 1769 amir ve 20 bin 791 polis memuru rütbesindeki personelin atama işlemlerinin tamamlandığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'nda da 210 subay, 592 astsubay ve 786 uzman erbaşın atamalarının yapıldığını açıkladı.

JANDARMAYA 1662 SUBAY

"Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 1.662 Subay, 7 bin 301 Astsubay, 2 bin 63 Uzman Jandarma ve 21 bin 706 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 32 bin 732 personelin;

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1.769 Amir ve 20 bin 791 Polis Memuru rütbesindeki personelin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 210 subay ve 592 astsubayın atamaları yapıldı.