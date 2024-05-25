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Son dakika: Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda atamalar gerçekleşti

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 2024 yılı Genel Atamaları'nın gerçekleştiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 10:22 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 11:00
Son dakika: Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda atamalar gerçekleşti

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Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşti.

NEREYE KAÇ ATAMA YAPILDI?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 1662 subay, 7 bin 301 astsubay, 2 bin 63 uzman jandarma ve 21 bin 706 uzman erbaş olmak üzere 32 bin 732 personelin atamasını gerçekleştirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde 1769 amir ve 20 bin 791 polis memuru rütbesindeki personelin atama işlemlerinin tamamlandığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da 210 subay, 592 astsubay ve 786 uzman erbaşın atamalarının yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

JANDARMAYA 1662 SUBAY
"Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 1.662 Subay, 7 bin 301 Astsubay, 2 bin 63 Uzman Jandarma ve 21 bin 706 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 32 bin 732 personelin;

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1.769 Amir ve 20 bin 791 Polis Memuru rütbesindeki personelin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 210 subay ve 592 astsubayın atamaları yapıldı.

Ataması yapılan personellerimize yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum Rabbim sizleri korusun, gözetsin.

Kutsal vatan toprağımızın, Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman Polisimiz, kahraman Jandarmamız, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, dün olduğu gibi bugün de sonsuza kadar Aziz Milletimizin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir."

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