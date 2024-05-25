İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı

Uluslararası suç örgütü "Ölüm Çetesi" ve "Daltonlar Çetesi"nin liderlerinden Barış Boyun, Türkiye'de aranırken yasadışı yollardan yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle tüm dünyada aranan Barış Boyun, 2022 yılının Ekim ayında ilk kez İtalya'da ortaya çıktı.
İddiaya göre eşi E.B.'yi karşılamak için Milano Bergamo Havalimanı'na giden Barış Boyun, üzerindeki silahla yakalandı. Bir ay cezaevinde yatan Boyun, daha sonra ev hapsine çarptırıldı. Türk makamlarının iade talebi Boyun'un Kürt kökenli olduğu için Türkiye'de baskı gördüğünü ileri sürmesi üzerine sonuçsuz kaldı.
BAKAN YERLİKAYA ÖZEL DOSYA HAZIRLADI
Boyun ile ilgili Bakan Yerlikaya özel bir dosya hazırlayıp Başkan Erdoğan'a sundu.
İTALYA LİDERİNE SUNULDU
Başkan Erdoğan da dosyayı, 20 Ocak'ta Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı İtalya lideri Meloni'nin önüne koydu. Bir an önce yakalanması ricasında bulundu.
8 Mart akşamı Boyun'un Crotone'de ev hapsinde tutulduğu apartmanın kapısı kimliği belirsiz kişiler tarafından tarandı. Olayı araştıran İtalyan polisi, Boyun ve adamlarının İtalya'da da yasadışı çalışmalarını yürüttüğünü belirledi.
Bunun üzerine İtalya güvenlik ekipleriyle bağlantıya geçen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM ve Interpol -Europol Daire Başkanlığı ekipleri, operasyon için ortak karar aldı. Boyun'un elektronik kelepçesine gizli bir şekilde dinleme cihazı yerleştirilirken, adamlarının bazı araçlarına ise gizli kamera takıldı.
BAZUKA SALDIRISI PLANLADI
İngiliz The Times gazetesi operasyonun perde arkasını yazdı.
Barış Boyun ev hapsine alınıp gizli mikrofonlu bir elektronik bileklik takıldığında İtalyan polisi ölümcül bir suç şebekesine rastlayacağını bilmiyordu. Savcılar, Boyun'un kendi eviyle sınırlandırılmasına rağmen, uluslararası bir uyuşturucu ve insan kaçakçılığı çetesini yönetirken cinayetler ve bazuka saldırıları planlamayı başardığını söylüyor.
SUÇ İMPARATORLUĞUNUN MERKEZİ EVİ
Yeni evini sözde suç imparatorluğunun merkezi olarak kullandı, Sırpları kullanarak İstanbul limanı üzerinden uyuşturucu sevkiyatını organize etti, Balkanlar ve ötesinde kara para aklama, göçmen kaçakçılığı ve silah satışı operasyonlarını yönetti.