4 bakanlık harekete geçti! Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? İşte madde madde yasa teklifi



Yerel yönetimler bütçelerinden pay ayıracak. Sahiplendirme için etkili kampanyalar düzenlenecek. Milli Emlak, barınaklar için yer tahsis edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanlık bölgelerden yer verecek. Süreç sahiplendirmeyle başlayacak, sahiplenilmeyen sokaklardaki başıboş hayvanlar çekilecek.



Hasta, sakat ve saldırgan olan sahipsiz hayvanlar uyutulacak.

İNGİLTERE UYUTUYOR HOLLANDA KISIRLAŞTIRIYOR

Caydırıcı cezalar, vergiler, sahiplendirme, kısırlaştırma ve uyutma... ABD, İngiltere, Almanya, Fransa veya Hollanda gibi ülkeler sokak hayvanları ile mücadelede toplum güvenliğini önceleyen gerçekçi önlemlere başvuruyor.



Türkiye'de başıboş sokak hayvanları sorunu tartışılırken birçok ülke sert önlemler alıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Avrupa genelinde her yıl yüz binlerce köpek sokağa bırakılıyor.

Avrupa Birliği'nde genel bir düzenleme bulunmuyor. Üye ülkelere gerekli önlemleri alma yetkisi verilmiş durumda. ABD'de ise eyalet arasında farklı uygulamalar bulunuyor.



İNGİLTERE:

Sokaklarında sahipsiz hayvan görülmüyor. Sokak köpekleri belediyelere bildiriliyor. Ülkede 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor. Köpeklere, sahibinin bilgilerini içeren mikroçip takma zorunluluğu var.



HOLLANDA:

"Topla, Kısırlaştır, Aşıla ve Aldığın Yere Bırak" programı yürürlükte. Sokak hayvanlarına kısırlaştırmadan aşılamaya çeşitli veterinerlik hizmetleri veriliyor. Programın sonucu olarak artık ülkede sokak köpeği bulunmuyor. Bulunanlar da götürüldükleri barınaklar üzerinden sahiplendiriliyor. Bunun dışında birçok belediye, insanları sahipsiz hayvanları sahiplendirmeye özendirmeye çalışıyor.