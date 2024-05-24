Galata Kulesi bugün yeniden ziyarete açılacak! Ziyaret sınırı getirildi: Her saat başı en fazla 100 kişi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, bugün tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi 'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.

Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.

Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.