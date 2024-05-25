İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin, Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı. 23 Şubat'ta ise tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında kapatılmıştı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi'nde çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi yapı bugün ziyarete açıldı. Kuleyi ziyaret etmek isteyenler ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Özellikle şehir dışından gelen vatandaşların bilet kuyruğunda yoğunluk oluşturduğu görüldü.

SAAT BAŞI 100 KİŞİ ZİYARET EDEBİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından resmi açıklama yapıldı. Restorasyon çalışmalarının modern teknolojiler kullanılarak, alanında uzman akademisyenlerle birlikte yürütüldüğü vurgulandı. Ayrıca kültürel mirasın korunmasına önem verilmesinin yanında göçmen ebabil kuşlarının da burada misafir edilebilecek şekilde çalışmaların yapıldığı ifade edildi. Galata Kulesi'ni saat başı en fazla 100 kişi kontrollü şekilde ziyaret edebilecek.