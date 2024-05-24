BMGK'nın 2254 sayılı kararı doğrultusunda BM tarafından yapılan tüm açıklamalarda Suriye krizinin siyasi çözümünün, Suriyeli tüm tarafların katılımı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiği halen vurgulanıyor.

PEŞ PEŞE BOYKOT ÇAĞRILARI!

Buna karşı Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) belediye seçimlerini boykot edeceğini duyurdu.

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) genel sekreteri Muhammed İsmail de "Biz bu seçimlere katılmıyoruz. Bize göre bu seçim meşru da değildir" dedi. Ayrıca, bölgedeki diğer siyasi yapılar da seçimlerin boykot edilmesi kararını destekliyor.

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Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında PKK'nın bu hamlesini değerlendirdi. Ağar şu ifadeleri kullandı:

Suriye'nin toprak bütünlüğünün göz ardı edildiği bir durum var. Sözde Rojava Anayasası dedikleri bir oluşum ortaya koydular. Bunun üstüne inşa etmeye çalıştıkları bir durum. Şimdi de seçimlere gidecekler. Şuna dikkat çekmek gerekiyor. Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesinde bir seçim süreci varken kendisini gösteriyor. Ne yapmak istediklerinin bir ipucu aslında bu. Bu noktada Türkiye'nin ne yapacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü sonuçta zannediyorlar ki ABD arkamızda biz burada devletleşeceğiz. Öyle olmayacağını göreceğiz"