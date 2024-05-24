SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Eli kanlı terör örgütü PKK'dan sözde 'teröristan' planı! Suriye'nin kuzeyinde seçimle meşrulaşma peşindeler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı terör operasyonları ve siyasetteki yumuşamanın ardından eli kanlı terör örgütü PKK Suriye’nin kuzeyinde meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor. Seçimin Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor. Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde seçimle PKK’nın Suriye kanadı kendini meşru hale getirmeye çalışıyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında PKK’nın bu hamlesini değerlendirdi. Ağar, söz konusu sözde seçimlerin Irak'ın kuzeyindeki seçimlerle paralel olmasına dikkat çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 12:05 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 12:53
Eli kanlı terör örgütü PKK’dan sözde ’teröristan’ planı! Suriye’nin kuzeyinde seçimle meşrulaşma peşindeler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terör örgütü PKK, "uluslararası alanda tanınma" planını harekete geçirdi. 2011 yılından beri iç savaş yaşanan Suriye'de meşru olmayan bir "sandık" kurmaya kalktı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde "yerel seçim" çağrısında bulundu.

Ancak, bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uymuyor. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in daimi üye olduğu BMGK'nın 2015 yılında kabul ettiği kararda Suriye'nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor.

Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılıyor. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vereceğinin vurgulandığı kararda, Birleşmiş Milletlerin desteği ile Suriyelilerin liderliğinde bir siyasi dönüşümün altı çiziliyor.

Yani bu kararla, Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık bildiriliyor.

Sözde müttefik özde hain

BMGK'nın 2254 sayılı kararı doğrultusunda BM tarafından yapılan tüm açıklamalarda Suriye krizinin siyasi çözümünün, Suriyeli tüm tarafların katılımı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiği halen vurgulanıyor.

"SEÇİM MEŞRU DEĞİLDİR"
Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG, BMGK'nın 2254 kararının tam zıttı bir eyleme imza attı. Fırat'ın doğusunda "yerel seçim" çalışmalarına başladı.

7 BÖLGE SEÇTİLER!
Belirlenen ilk tarih 30 Mayıs 2024 olarak açıklandı. Ancak seçimin tarihi 11 Haziran'a ertelendi. Seçimin Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor.

Böylece PKK, "Suriye'de öncelikle özerk bir statü" oluşturacak, sonrasında ise "bağımsız bir devlet kurma" planını devreye sokacak.

PEŞ PEŞE BOYKOT ÇAĞRILARI!
Buna karşı Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) belediye seçimlerini boykot edeceğini duyurdu.

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) genel sekreteri Muhammed İsmail de "Biz bu seçimlere katılmıyoruz. Bize göre bu seçim meşru da değildir" dedi. Ayrıca, bölgedeki diğer siyasi yapılar da seçimlerin boykot edilmesi kararını destekliyor.

PKK'dan sözde 'devletleşme' planı!

İPUCU NET

Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında PKK'nın bu hamlesini değerlendirdi. Ağar şu ifadeleri kullandı:

Suriye'nin toprak bütünlüğünün göz ardı edildiği bir durum var. Sözde Rojava Anayasası dedikleri bir oluşum ortaya koydular. Bunun üstüne inşa etmeye çalıştıkları bir durum. Şimdi de seçimlere gidecekler. Şuna dikkat çekmek gerekiyor. Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesinde bir seçim süreci varken kendisini gösteriyor. Ne yapmak istediklerinin bir ipucu aslında bu. Bu noktada Türkiye'nin ne yapacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü sonuçta zannediyorlar ki ABD arkamızda biz burada devletleşeceğiz. Öyle olmayacağını göreceğiz"

Elebaşının çaresizlik itirafı
PKK'dan CHP'ye 'harekat' talimatı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başıboş sokak köpeği sorununa tarihsel bakış! Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de ’umumi mücade’ vurgusu: ’İtlaf’lı çözümün belgesi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?
SON DAKİKA | Talim ve Terbiye Kurulu duyurdu! Yeni müfredat onaylandı! İşte 9 soruda yeni model
Eli kanlı terör örgütü PKK’dan sözde ’teröristan’ planı! Suriye’nin kuzeyinde seçimle meşrulaşma peşindeler
Üsküdar karıştı! Kafede silahlı çatışma: Ölü, yaralı, gözaltı! | Çatışma anı kamerada
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı! FETÖvarı kumpasın hedefinde kimler vardı
EMEKLİYE HEM İKRAMİYE HEM ERKEN MAAŞ | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine müjde! Mayıs ayı bitmeden bunu yapın!
Müge Anlı’nın programında sürpriz! Ünlü oyuncu izleyicilerin arasında çıktı: Tüm konulara hakimim
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ifade zamanı! Fenerbahçeliler adliyede
Başkan Erdoğan’dan MKYK’da ’değişim’ mesajı: Kırmadan, dökmeden küstürmeden, tamamlayacağız!
Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıkacak! Erzan’a bir dava da kuzeninin eşinden!
Rekabet Kurumu’ndan Google ve Meta’ya sıkı denetim: Bizi ikna edene kadar her gün ceza
FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu hayatını kararttığı çocuklarla duruşmada yüz yüze geldi! Mahkeme başkanından skandal talep
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?
İSTANBUL’DA DEPREM ALARMI | Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul’un 3 ilçesi için deprem uyarısı: Kepçeyi vurun | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
SON DAKİKA