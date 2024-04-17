Türkiye'nin sınır ötesinde yapmayı planladığı askeri harekat öncesi PKK
/YPG'yi büyük korku sardı.
Elebaşları teker teker sıraya girdi, Kandil'deki inlerinden duyduğu endişeleri dile getirdi.
Büyükbaş terörist Cemil Bayık, "Türk devletinin Irak'la yaptığı bazı görüşmelerin doğrudan PKK ile alakalı olduğu görülüyor" sözleriyle Ankara - Bağdat hattındaki güvenlik görüşmelerini hedef aldı.
YPG ABD'NİN ETEĞİNE SIĞINDI... "TÜRKLER GELİYOR BİZİ TANIYIN"
YPG Sözcüsü Ferhad Şami, "Türkiye önümüzdeki yaz Kobani (Ayn El-Arap) bölgesine saldırı yapmayı planlıyor. Siyasi olarak bizi tanıyın, güçlerimize olan desteği artırın" diyerek ABD ve Batı'ya yalvardı.
PKK elebaşı Helin Ümit
PKK ELEBAŞI HELİN ÜMİT: CHP TUTUM ALSIN
PKK elebaşı Helin Ümit ise CHP'ye 'tutum alın' talimatı verdi.
Ümit, "CHP Türk devletinin Kürt varlığına ve kimliğine karşı uyguladığı savaş politikası olmak üzere halklara karşı, savaş çizgisine karşı kesinlikle dur demesi lazım. Bu konuda tutum alması lazım" dedi.