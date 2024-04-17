Kandil sapığı teröristbaşı Duran Kalkan KANDİL SAPIĞINDAN CHP'YE "HAREKATI ENGELLEYİN" TALİMATI Elebaşı Cemil Bayık ve Helin Ümit'ten sonra Kandil sapığı Duran Kalkan da harekat korkusunu yüksek perdeden dillendirdi. Fare gibi saklandığı mağarada konuşan Kalkan, CHP 'ye "sınır ötesi harekatı engelleyin" talimatı verdi. CHP ve DEM heyeti Kalkan, "Başta CHP olmak üzere Türkiye'nin siyasi çevrelerini uyarıyorum. Buna alet olmasın kimse. Bu tür şeylere kalmasınlar. Türk ordusunun Irak'ta ve Suriye'de ne işi var? Bunu söyleyebilirler" sözleriyle CHP'ye yol haritası çizdi.

Kandil sapığı teröristbaşı Duran Kalkan

KANDİL'DE PANİK HAVASI: EN KRİTİK MÜCADELE SÜRECİNDEYİZ



"Şunu ifade edebilirim; en kritik mücadele sürecindeyiz" diyerek Kandil'deki panik havasını açık eden Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü;



Başta CHP olmak üzere Türkiye'nin siyasi çevrelerini uyarıyorum. Buna alet olmasın kimse. Bu tür şeylere kalmasınlar. Türk ordusunun Irak'ta ve Suriye'de ne işi var? Bunu söyleyebilirler. Bunu söylemek milliyetçilikten uzaklaşmak değildir, yurt sevgisinden kopmak değildir. Tam tersine kendi iktidarı için Türk evlatlarını Irak'a, Suriye'ye, bilmem Libya'ya, şuraya buraya gönderen, bunu paralı asker olarak ölüm üzerine gönderen bir yönetimden kurtulmaktır. Bir anlayıştan kurtulmaktır. Bu insanları böyle bir felaketten kurtarmaktır. Bundan daha doğru düzgün, onurlu tutum olamaz.

Bu bakımdan herkes daha çok dikkat etmeli.