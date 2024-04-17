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Kandil sapığı Duran Kalkan ve PKK elebaşı Helin Ümit'ten CHP'ye 'sınır ötesi harekatı engelleyin' talimatı: "En kritik mücadele sürecindeyiz"

PKK/YPG 'sınır ötesi harekat' endişesine kapıldı. Büyükbaş teröristler Kandil'deki inlerinden sıraya girip yalvardı. PKK elebaşı Helin Ümit, CHP'ye "harekata karşı tutum alın" talimatı verdi. Kandil sapığı Duran Kalkan ise fare gibi saklandığı mağaradan konuştu. CHP'ye "sınır ötesi harekatı engelleyin" talimatı veren Kalkan, "Başta CHP olmak üzere Türkiye'nin siyasi çevrelerini uyarıyorum. Buna alet olmasın kimse. Bu tür şeylere kalmasınlar. Türk ordusunun Irak'ta ve Suriye'de ne işi var? Bunu söyleyebilirler" sözleriyle muhalefete yol haritası çizdi. Kandil'deki panik havasını açık eden Kalkan "En kritik mücadele sürecindeyiz" dedi.

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Giriş Tarihi 17 Nisan 2024, 12:25 Güncelleme 18 Nisan 2024, 10:58
Kandil sapığı Duran Kalkan ve PKK elebaşı Helin Ümit’ten CHP’ye ’sınır ötesi harekatı engelleyin’ talimatı: En kritik mücadele sürecindeyiz

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Türkiye'nin sınır ötesinde yapmayı planladığı askeri harekat öncesi PKK/YPG'yi büyük korku sardı.

Elebaşları teker teker sıraya girdi, Kandil'deki inlerinden duyduğu endişeleri dile getirdi.
PKK'dan CHP'ye 'sınır ötesi harekatı engelleyin' talimatı!

Büyükbaş terörist Cemil Bayık, "Türk devletinin Irak'la yaptığı bazı görüşmelerin doğrudan PKK ile alakalı olduğu görülüyor" sözleriyle Ankara - Bağdat hattındaki güvenlik görüşmelerini hedef aldı.



YPG ABD'NİN ETEĞİNE SIĞINDI... "TÜRKLER GELİYOR BİZİ TANIYIN"

YPG Sözcüsü Ferhad Şami, "Türkiye önümüzdeki yaz Kobani (Ayn El-Arap) bölgesine saldırı yapmayı planlıyor. Siyasi olarak bizi tanıyın, güçlerimize olan desteği artırın" diyerek ABD ve Batı'ya yalvardı.

PKK elebaşı Helin ÜmitPKK elebaşı Helin Ümit

PKK ELEBAŞI HELİN ÜMİT: CHP TUTUM ALSIN

PKK elebaşı Helin Ümit ise CHP'ye 'tutum alın' talimatı verdi.

Ümit, "CHP Türk devletinin Kürt varlığına ve kimliğine karşı uyguladığı savaş politikası olmak üzere halklara karşı, savaş çizgisine karşı kesinlikle dur demesi lazım. Bu konuda tutum alması lazım" dedi.

Kandil sapığı teröristbaşı Duran KalkanKandil sapığı teröristbaşı Duran Kalkan

KANDİL SAPIĞINDAN CHP'YE "HAREKATI ENGELLEYİN" TALİMATI

Elebaşı Cemil Bayık ve Helin Ümit'ten sonra Kandil sapığı Duran Kalkan da harekat korkusunu yüksek perdeden dillendirdi.

Fare gibi saklandığı mağarada konuşan Kalkan, CHP'ye "sınır ötesi harekatı engelleyin" talimatı verdi.

CHP ve DEM heyetiCHP ve DEM heyeti

Kalkan, "Başta CHP olmak üzere Türkiye'nin siyasi çevrelerini uyarıyorum. Buna alet olmasın kimse. Bu tür şeylere kalmasınlar. Türk ordusunun Irak'ta ve Suriye'de ne işi var? Bunu söyleyebilirler" sözleriyle CHP'ye yol haritası çizdi.

Kandil sapığı teröristbaşı Duran KalkanKandil sapığı teröristbaşı Duran Kalkan

KANDİL'DE PANİK HAVASI: EN KRİTİK MÜCADELE SÜRECİNDEYİZ

"Şunu ifade edebilirim; en kritik mücadele sürecindeyiz" diyerek Kandil'deki panik havasını açık eden Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü;

Başta CHP olmak üzere Türkiye'nin siyasi çevrelerini uyarıyorum. Buna alet olmasın kimse. Bu tür şeylere kalmasınlar. Türk ordusunun Irak'ta ve Suriye'de ne işi var? Bunu söyleyebilirler. Bunu söylemek milliyetçilikten uzaklaşmak değildir, yurt sevgisinden kopmak değildir. Tam tersine kendi iktidarı için Türk evlatlarını Irak'a, Suriye'ye, bilmem Libya'ya, şuraya buraya gönderen, bunu paralı asker olarak ölüm üzerine gönderen bir yönetimden kurtulmaktır. Bir anlayıştan kurtulmaktır. Bu insanları böyle bir felaketten kurtarmaktır. Bundan daha doğru düzgün, onurlu tutum olamaz.
Bu bakımdan herkes daha çok dikkat etmeli.

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