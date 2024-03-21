Terörün hamisi ABD’den yeni skandal! PKK/YPG’li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine çelenkle katıldılar

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüde, biri kadın 3 ABD askerinin ölen teröristler için çelenk bıraktığı görülüyor.



TERÖRİSTLERLE NEVRUZ KUTLADILAR

Diğer yandan aynı iki ABD askeri yetkili, elebaşı Abdi ile beraber dün Nevruz Bayramı için hazırlanan törene de katıldı.