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Terörün hamisi ABD'den yeni skandal! PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine çelenkle katıldılar

Terörün hamisi ABD'nin yeni skandalı ortaya çıktı. ABD askerleri ölen PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine çelenkle katıldı. Öte yandan iki ABD askeri yetkili, elebaşı Abdi ile beraber dün Nevruz Bayramı için hazırlanan törene de katıldı. Kutlamada, iki askeri yetkilinin elebaşı Abdi ile aynı meşaleyi tutarak nevruz ateşini yaktığı görüldü.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 22:34 Güncelleme 21 Mart 2024, 23:10
Terörün hamisi ABD’den yeni skandal! PKK/YPG’li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine çelenkle katıldılar

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Suriye'deki ABD askerleri, geçen yıl Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki iki helikopter kazasında ölen PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine çelenkle katıldı.

ABD'den teröriste çelenk!



Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre, terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin DEAŞ'la mücadele adı altında eğittiği, Mart 2023'te IKBY'deki helikopter kazalarında ölen 9 sözde terörle mücadele birimi (YAT) mensubu için Suriye'de işgal ettiği Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde sözde anma etkinliği düzenledi.



Etkinliğe, ABD askerleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşları "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Salih Müslüm ve çok sayıda terörist katıldı.



Sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüde, biri kadın 3 ABD askerinin ölen teröristler için çelenk bıraktığı görülüyor.


TERÖRİSTLERLE NEVRUZ KUTLADILAR
Diğer yandan aynı iki ABD askeri yetkili, elebaşı Abdi ile beraber dün Nevruz Bayramı için hazırlanan törene de katıldı.



Kutlamada, iki askeri yetkilinin elebaşı Abdi ile aynı meşaleyi tutarak nevruz ateşini yaktığı görüldü.


IKBY'DEKİ HELİKOPTER KAZALARI
PKK/YPG'li teröristleri taşıyan iki helikopter 15 Mart 2023 gecesi Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehri civarında düşmüştü.

Fransız AS350 Cougar tipi iki helikopteri önce sahiplenen kimse olmazken kazadan iki gün sonra, terör örgütü PKK/YPG'nin paravan yapılanması SDG, Irak'ta düşen helikopterin birinde 9 sözde terörle mücadele (YAT) birimi üyesinin öldüğünü açıklamıştı.




Mürettebatta, elebaşı Abdi'nin yeğeni ve YAT'ın sözde sorumlularından Şerfan Kobani'nin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

ABD, 2014'te kurulan terörist oluşum YAT'a sık sık nitelikli askeri eğitim ve piyade tüfeklerinin yanı sıra güdümlü silahlarla çeşitli ağır silahlar da veriyor.



YAT teröristleri, ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği hava indirme operasyonlarına da katılıyor.

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