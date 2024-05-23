Makam aracı ile insan kaçakçılığı iddiası sonrası harekete geçildi: MSB duyurdu: 1 tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Aktürk şunları söyledi: Birçok ülke tarafından örnek alınan, çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda;

Terörle mücadelenin kesintisiz ve kararlılık ile uygulandığını belirten Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada, 48 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.048 olmuştur." dedi.

7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik orantısız ve acımasız saldırılarını sürdüren İsrail; daha fazla masum Filistinli ölmeden bir an evvel saldırılarını durdurmalı, Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların girişine izin vermelidir.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN MESAJI Zeki Aktürk, "21 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanya Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat eden Sayın Bakanımız, aynı gün Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısını kabul etmiştir. Sayın Bakanımız, bugün de Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisini kabul edecektir.

Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme uluslararası toplumun artık dur demesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor; bazı Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın bir gereği olarak memnuniyetle karşılıyoruz.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır." dedi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI İDDİASI: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak, "Suriye'de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir.