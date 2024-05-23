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Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto'daki ininde bulundu! İşte nokta operasyonun detayları...

Türkiye’de 10 cinayetten, onlarca gasp ve yaralama dahil 103 suçtan aranıyordu. Milyarlarca lira kara paraya hükmeden en azılı suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalyan ve Türk polisinin ortak operasyonuyla Viterbo şehrinde yakalandı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:32
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde bulundu! İşte nokta operasyonun detayları...

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Barış Boyun, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en acımasız mafya babası" oldu. Muazzam bir parayı yönetiyordu. Satın alamayacağı kimse yoktu. Bunu çok iyi bilen Bakan Yerlikaya da onunla ilgili özel bir dosya hazırlayıp Erdoğan'a sundu.


Başkan Erdoğan da dosyayı, 20 Ocak'ta Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı İtalya lideri Meloni'nin önüne koydu. Bir an önce yakalanması ricasında bulundu. Ve dün, Boyun, Viterbo'daki ininde bulundu. 18 adamıyla parmaklıklar ardına konuldu.

Kıbrıs'tan Gürcistan'a, Yunanistan'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede kumar, yasadışı bahis ve tetikçilikten milyarlarca lira kara para kazanan suç örgütü lideri Barış Boyun (40), sonunda yakayı ele verdi. Kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da kaçak yaşayan Boyun için, emniyet birimleri harekete geçti.

Türkiye, İtalya, Almanya ve farklı ülkelerde özellikle motosikletli silahlı ve el bombalı saldırılarla gündeme gelen Boyun suç örgütüne karşı İtalya Polisi, Almanya Polisi, KOM ekibi ve Interpol işbirliğinde operasyon düzenlendi.

Barış Boyun, Roma'ya 90 kilometre uzaklıktaki Viterbo şehrinde ele geçirildi. Operasyonlarda 17'si Türk ve 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 çete üyesinin yakalandığı bildirildi. Barış Boyun'un İtalya'da da çok sayıda suça karıştığı, hatta bir süre önce çıkan çatışmada kolundan yaralandığı da öğrenildi.



TAŞERON CİNAYET ÇETESİ
Barış Boyun ve ona bağlı çeteler, 2021'den itibaren İstanbul'da kurdukları motosikletli infaz ekipleri ile çalıntı araçlarla tam 103 eylem gerçekleştirdi. Ardından yurt dışında da örgütlenip harekete geçti.

Balkanlar'daki mafya oluşumlarına para karşılığı taşeronluk yapıp orada da cinayetler işledi. Bu ülkelere gelen gençleri suç örgütüne alıp tetikçi olarak yetiştirdi. Örgütün, milyarlarca liraya hükmettiği kaydedildi.



- Barış Boyun çetesi, Türkiye'de 10 cinayetten aranıyordu.
- Uyuşturucu çetesi Skaljari'nin yöneticisi Jovan Vukotiç'i öldürttü.
- İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde çalışan Yasin Keskin öldürüldü
- Çetenin öldürdüğü isimler arasında, Halil Güzel, Murat Fırat Canlı, oto galerici Ferhat Yeşilkaya da vardı.
- Ayrıca karşılıklı çatışmalarda Barış Boyun'un çok sayıda adamı da suikasta uğradı.



ATİNA'YI DA KARIŞTIRDI
Gürcistan'dan İtalya'ya kaçan Barış Boyun, bazı adamlarını da yanına çağırdı. Ancak bunlardan 6'sı, Yunanistan'da saldırıya uğradı. Bir aracın içinde, hepsi de kurşunlandı. Kurtulan olmadı. Hatta bu saldırıyı, bir köstebeğin ihbarı sonucu, Boyun'a karşı olan çete tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı. Saldırının üzerindeki sis perdesi, hala aralanmadı.
EMİR SOMER-ÖMER ÇETİN

Son dakika: Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalyada yakalandı! Ortak operasyonda 19 gözaltı

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