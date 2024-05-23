Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde bulundu! İşte nokta operasyonun detayları...

Barış Boyun, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en acımasız mafya babası" oldu. Muazzam bir parayı yönetiyordu. Satın alamayacağı kimse yoktu. Bunu çok iyi bilen Bakan Yerlikaya da onunla ilgili özel bir dosya hazırlayıp Erdoğan'a sundu.



Başkan Erdoğan da dosyayı, 20 Ocak'ta Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı İtalya lideri Meloni'nin önüne koydu. Bir an önce yakalanması ricasında bulundu. Ve dün, Boyun, Viterbo'daki ininde bulundu. 18 adamıyla parmaklıklar ardına konuldu.

Kıbrıs'tan Gürcistan'a, Yunanistan'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede kumar, yasadışı bahis ve tetikçilikten milyarlarca lira kara para kazanan suç örgütü lideri Barış Boyun (40), sonunda yakayı ele verdi. Kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da kaçak yaşayan Boyun için, emniyet birimleri harekete geçti.